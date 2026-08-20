X-Factor 2026, si parte: Irama e “tutti in mutande”, standing ovation per Giorgia, Gabbani (già) mattatore Irama, Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo, Giorgia alla guida: X Factor 2026 riparte nel segno della sintonia, delle sorprese e di una giuria già pronta a dare spettacolo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

ufficio stampa Sky

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Il conto alla rovescia è già cominciato. X Factor 2026 si prepara a tornare su Sky dal prossimo 10 settembre, con una nuova stagione che riparte quasi nel segno della continuità, ma con una novità destinata a cambiare gli equilibri al tavolo della giuria: l’arrivo di Irama, alla sua prima esperienza come giudice di X Factor, porta infatti nel programma un punto di vista nuovo, quello di un artista che ha vissuto in prima persona la dimensione della gara e che ora si ritrova dall’altra parte del bancone, chiamato a giudicare e guidare i nuovi concorrenti. E il primo assaggio per i fan è già arrivato: una breve clip dalle Audizioni di giugno all’Allianz Cloud di Milano mette insieme risate, reazioni, applausi e qualche momento sopra le righe. Pochi secondi, sufficienti però a ingolosire i tanti appassionati di X-Factor.

X Factor 2026, tutte le novità della ventesima edizione

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre, quando X Factor ripartirà su Sky e in streaming su NOW con la sua ventesima edizione. Un traguardo importante per lo show, che si presenta al via con una squadra in gran parte confermata. La padrona di casa sarà ancora Giorgia, arrivata al suo terzo anno consecutivo alla conduzione. Al tavolo dei giudici, invece, ritroveremo Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. L’unico volto nuovo è quello di Irama, chiamato a raccogliere l’eredità di Achille Lauro, che ha deciso di lasciare il programma dopo due stagioni. È proprio l’ingresso di Irama a rappresentare la principale novità della stagione. Per il cantante si tratta di un cambio di prospettiva significativo: il cantante passerà da essere giudicato a giudicare. Una storia che, peraltro, si intreccia curiosamente con quella di Gabbani. Nel 2016 Irama partecipò a Sanremo tra le Nuove Proposte, mentre a conquistare il primo posto fu proprio Gabbani con Amen. Oggi i due si ritrovano fianco a fianco nelle nuove vesti da giudici.

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Irama rompe il ghiaccio, Gabbani dà spettacolo: il primo assaggio della nuova stagione

Se l’obiettivo del promo era incuriosire, la missione è riuscita, infatti, i pochi secondi di video sono bastati per capire il tono della nuova stagione e le intenzioni dei protagonisti. Nel promo, Irama prova subito a mettere a proprio agio un concorrente con una frase che strappa il sorriso: "Immagina che siano tutti in mutande". Non è da meno Jake La Furia, che commentando l’energia di un aspirante concorrente mette subito le cose in chiaro: "L’idea che sei venuto qua a fare casino mi piace tanto". E poi c’è Giorgia, che dal backstage osserva i giudici e scherza (non tanto) sulle loro decisioni: "Se questi me li lasciano a casa, me li vado a riprendere io a casa loro personalmente". Il tutto mentre il pubblico la accoglie sul palco con una vera ovazione. Dulcis in fundo c’è Gabbani, già scatenato tra freddure, divenute ormai un classico, e consigli tecnici. Pochi istanti, ma sufficienti per presentare una giuria già affiatata e una stagione che promette di non essere per niente banale.

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