X Factor 2026, Irama ripensa ad Amici: “So cosa si prova”. Auditions al via: cosa cambia (e chi ci sarà)
Da giovedì 10 settembre prendono il via le Auditions della nuova edizione di X Factor. Giorgia torna alla conduzione, mentre Irama esordisce al tavolo dei giudici accanto a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ecco le loro dichiarazioni dalla conferenza stampa.
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