X Factor 2026, Irama ripensa ad Amici: “So cosa si prova”. Auditions al via: cosa cambia (e chi ci sarà)

L’attesa è finita. Da giovedì 10 settembre prende ufficialmente il via la nuova edizione di X Factor 2026, in onda su Sky e in streaming su NOW. Comincia così il lungo percorso che porterà alla scelta dei dodici concorrenti che accederanno ai Live Show, passando attraverso le tradizionali Auditions, i Bootcamp e le Last Call.

A guidare il talent show ci sarà ancora una volta Giorgia, mentre la grande novità di questa stagione riguarda il tavolo dei giudici, dove debutta Irama, chiamato ad affiancare Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

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X-Factor 2026, Giorgia: "Vedo ragazzi determinati, ma anche tanta consapevolezza"

Per il terzo anno consecutivo, Giorgia sarà il volto che accompagnerà gli aspiranti concorrenti nei momenti più delicati del programma, prima e dopo ogni esibizione. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di X-Factor 2026, la conduttrice ha raccontato le sensazioni provate durante le registrazioni delle Auditions.

"I ragazzi li vedo determinati, anche se c’è quell’ansia il minuto prima. Tuttavia, c’è anche quella consapevolezza che è bella da vedere."

Parole che fotografano una generazione di giovani artisti sempre più preparati e consapevoli del proprio percorso musicale.

Irama debutta in giuria: "So cosa significa stare dall’altra parte"

La principale novità di X Factor 2026 è rappresentata proprio dall’arrivo di Irama, che per la prima volta vestirà i panni di giudice.

Reduce da un periodo ricco di successi, culminato con il concerto a San Siro davanti a 50 mila spettatori, il cantautore ha raccontato l’emozione di questa nuova esperienza.

"Il mio primo giorno è stato molto bello, ho avuto la fortuna di essere accolto da una vera e propria famiglia. Sono entusiasta, mi sto divertendo molto"

L’artista ha poi spiegato quale sarà il suo approccio nei confronti dei concorrenti, memore anch del suo passato da concorrente di un talent tv. Irama, infatti, ha partecipando ad Amici di Maria De Filippi, vincendo l’edizione trasmessa nel 2018:

"Ogni percorso è diverso, esistono tanti modi di fare musica, ci sono tanti stili e mondi da assecondare. È giusto che ognuno segua il proprio con il proprio modo. Noi siamo tenuti a dare consigli ed è ciò che servirà a tutti loro anche al di fuori. So cosa significa stare dall’altra parte."

Una dichiarazione che evidenzia la volontà di mettere la propria esperienza al servizio dei giovani talenti.

X-Factor, Francesco Gabbani: "Ogni giudizio è una responsabilità"

Confermato per il secondo anno consecutivo, Francesco Gabbani ha invece parlato del peso che comporta il ruolo di giudice.

"È una grande responsabilità dare un giudizio, perché significa accettarne le conseguenze, sia positive che negative."

Il cantautore ha poi ricordato le emozioni vissute durante la sua prima esperienza nel programma.

"L’anno scorso ero spaventato dalla consapevolezza che avrei dovuto dare questi giudizi, poi ho capito che fa parte del gioco e spero che possano risultare costruttivi e far scattare qualcosa in tutti loro."

Una giuria tutta da scoprire

Accanto a Irama e Gabbani tornano anche Jake La Furia, ormai alla sua terza stagione, e Paola Iezzi, vincitrice dell’ultima edizione del talent.

Sarà proprio questo quartetto ad avere il compito di individuare i dodici protagonisti della nuova stagione, accompagnandoli in un percorso artistico che culminerà con i Live Show.

Con una giuria rinnovata e una conduzione ormai consolidata, X Factor 2026 è pronto a ripartire con l’obiettivo di scoprire i nuovi protagonisti della musica italiana.