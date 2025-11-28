X Factor 2025, la semifinale: l'omaggio a Vanoni, le lacrime dei finalisti e i grandi eliminati (con polemica) In attesa della finalissima di Napoli, ieri sera sono stati eliminati due grandi talenti, e i social non hanno gradito: "Ma siamo pazzi?".

L’avventura di X Factor 2025 è quasi terminata. Manca solo una settimana alla fine di questa edizione, quando il 4 dicembre, sul palco di piazza Plebiscito a Napoli, sapremo chi ha vinto. Intanto, però, ieri sera (giovedì 27 novembre) su Sky e Now è andata in onda la semifinale, con la proclamazione dei quattro finalisti e l‘eliminazione di due concorrenti molto amati dal pubblico. La puntata, tesissima, si è aperta con un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni, con un arrangiamento orchestrale del brano La voglia la pazzia, e dopo una performance della DJ Brina Knauss. A seguire si è entrati subito nel vivo, con i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi che hanno dato il via a due manche di cover, una con l’orchestra dal vivo, e una classica. La prima ha visto la proclamazione della prima finalista, rob, che elegantissima si è esibita con Decode dei Paramore. Vediamo insieme chi sono gli altri finalisti e chi è stato eliminato.

I finalisti di X Factor 2025 e gli eliminati con polemica: "Ma siamo pazzi?"

Lacrime di gioia per rob, prima finalista di questa edizione di X Factor 2025. È stata la cantante catanese, del team Iezzi, ad aver conquistato il primo pass per Napoli grazie ai tanti televoti da casa nella prima manche. Nella seconda parte della gara, invece, abbiamo scoperto che il meno votato è stato tellynonpiangere, sul palco con Niente panico di Ghali. Il giovane bolognese è il primo eliminato della semifinale, con grande dispiacere dei social, dove il suo inedito ‘Barche di Carta’ è piaciuto molto: "Mi spiace tantissimo!!! Questo ragazzo rappresenta la musica nella sua semplicità e purezza! Avrai tutto ciò che meriti anche senza la finale di XFactor!", "@tellynonpiangere sei tu il vincitore morale!! Questa è la vera vittoria, essere arrivato a noi!!".

A seguire, poi, dopo Irama come ospite, un durissimo ballottaggio tra eroCaddeo e TOMASI, rispettivamente del team Lauro e La Furia, che si sono esibiti con i rispettivi cavalli di battaglia, Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante e Sei acqua di Venerus. Tra loro, il secondo eliminato è stato TOMASI, votato dai giudici che hanno giustificato la loro scelta dicendo che vista la giovane età (17 anni), il cantante avrà modo di farsi comunque strada più avanti. Anche qui grande dispiacere dei social e polemiche: "Unpopular opinion: meritava molto più lui che Delia", "Questo ragazzo meritava non solo la finale, ma la vittoria", "È uscito il vero vincitore di xfactor…che grosso sbaglio", "Ma siamo pazzi?", "Eliminarlo per l’età è la più grande ca*ata mai fatta", "Assurdo …lo hanno fatto per l età non per il talento …che poi pulcino cosa ?! È sempre stato bravissimo dalla prima esibizione all ultima ….non ci credo ancora". In finale, quindi, oltre a rob, sono volati eroCaddeo, DELIA e PierC.

