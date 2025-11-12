Trova nel Magazine
X Factor 2025, arriva la resa dei conti. Il quarto live è decisivo: i pronostici sul vincitore

La finale di Napoli si avvicina e per i bookmaker il favorito è PierC, anche se rob e Delia continuano a macinare consensi.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Giovedì 13 novembre la gara di X Factor 2025 comincia a farsi spietata. Dopo tre puntate di rodaggio, qualche sorpresa e tante discussioni, il quarto live promette di essere una vera resa dei conti.

Dopo l’eliminazione di Mayu i concorrenti rimasti si giocheranno tutto pur di restare sul palco e conquistare i social — perché ormai la partita di X Factor si gioca anche su TikTok e Instagram, dove una clip virale può ribaltare tutto.

I cantanti ancora in corsa sono nove: Layana, PierC, rob, Tomasi, Delia, Michelle, tellynonpiangere, VISCARDI ed eroCaddeo. Ognuno rappresenta un frammento diverso di questo X Factor 2025: chi punta sulla voce pura, chi sull’originalità, chi sul personaggio.

PierC conferma il suo status di favorito: i bookmaker lo danno a quota bassissima, tra 1.60 e 1.70 per la vittoria finale. Dietro di lui, però, la battaglia è serrata. Delia e rob crescono di settimana in settimana, e molti utenti sui social li vedono come le vere "sorprese" di questa edizione.

Se volete conoscere tutte le novità, i pronostici di questo X Factor 2025, li trovate nel Video!

Programmi

