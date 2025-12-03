Chi vince X-Factor 2025, quote ribaltate a un passo dalla finale: c’è una favorita assoluta, Delia flop
In vista della grande finale di domani sera, in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli, ecco ci potrebbe aggiudicarsi la vittoria secondo gli scommettitori.
Piazza del Plebiscito a Napoli si prepara a trasformarsi nella scenografia a cielo aperto del gran finale di X Factor 2025: uno spettacolo ricco di musica, colpi di scena e una piazza vestita a festa per incoronare il nuovo vincitore di questa stagione. La finale andrà in onda domani sera, giovedì 4 dicembre, in diretta su Sky (con streaming su NOW) e in chiaro su TV8. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà, ecco cosa dicono i bookmaker Sisal e chi sono gli attuali favoriti per la vittoria.
Chi vince X Factor 2025: Rob vola verso il trionfo finale
A poche ore dalla finale di X Factor 2025, la domanda è soltanto una: chi salirà sul podio? La partita si giocherà fra quattro giovani artisti che hanno saputo costruire il proprio percorso durante i Live: Rob (Roberta Scandurra), Delia (Delia Buglisi), PierC (Piercesare Fagioli) ed eroCaddeo (Damiano Caddeo) sono i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria nella finalissima. Ognuno di loro arriva con un’identità ben definita e sul grande palco di Piazza Plebiscito avranno l’occasione di mettere sul piatto inedito, "best of" e la loro My Song prima dello sprint finale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I bookmaker si sono già messi all’opera decretando come favorita alla vittoria la cantautrice catanese Rob, quotata 1,80. Alle sue spalle troviamo poi eroCaddeo e PierC, entrambi a quota a 5,00, e dunque potenzialmente pronti a contendersi il secondo posto sul podio. Fanalino di cosa la cantante Delia, attualmente a quota 6,00. Attenzione però, perché sempre secondo i bookmaker il primo a rischiare di uscire in finale potrebbe essere PierC, quotato da questo punto di vista a 2,75 e in quel caso le carte in tavola si rimescolerebbero nuovamente.
Ecco nel dettaglio il riepilogo delle quote vincitore X Factor 2025:
- Rob 1,80
- eroCaddeo 5,00
- PierC 5,00
- Delia 6,00
X Factor 2025, chi vince tra i giudici
La giuria di questa edizione, composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ha accompagnato i ragazzi fino a qui, ma domani la decisione finale, come da tradizione di X Factor, sarà nelle mani del pubblico, chiamato a votare in diretta con le modalità previste dallo show. Ma parlando di giudici, i bookmaker si sono ovviamente espressi anche su di loro, rimanendo perfettamente in linea con quanto decretato sui cantanti. Troviamo quindi Paola Iezzi quotata 1,8 per la vittoria, Achille Lauro e Francesco Gabbani entrambi a quota 5,00 e Jake La Furia a quota 6,00. Non rimane allora che seguire la finale per scoprire chi vincerà davvero questa edizione.
Potrebbe interessarti anche
X Factor 2025, pronostici e favoriti per il gran finale: ci sarà anche Laura Pausini
Tra i favoriti per la vittoria c'è rob, ma le sorprese sul palco del talent sono sem...
Vincitore X-Factor 2025, quote ribaltate: PierC ha un rivale imprevisto
La terza puntata live della stagione potrebbe segnare un punto di svolta, il super f...
X Factor 2025, la semifinale: l'omaggio a Vanoni, le lacrime dei finalisti e i grandi eliminati (con polemica)
In attesa della finalissima di Napoli, ieri sera sono stati eliminati due grandi tal...
X Factor 2025, arriva la resa dei conti. Il quarto live è decisivo: i pronostici sul vincitore
La finale di Napoli si avvicina e per i bookmaker il favorito è PierC, anche se rob ...
X-Factor, live di lacrime e verdetti: Amanda fuori, Gabbani ‘professorino’ e Achille Lauro fa arrabbiare Giorgia
La seconda puntata di live del talent show targato Sky si chiude con un finale ad al...
X Factor, lite tra i giudici in un fuorionda segreto, interviene Jake La Furia: "Resta calmo, Lauro è un mestierante"
Fuorionda esplosivo dietro le quinte di X Factor: il retroscena che ha infiammato la...
X Factor 2025, quarto live: insulti tra Achille Lauro e Paola Iezzi e doppia eliminazione (crudele)
Mentre Michelle e Layana hanno detto addio al sogno di vincere il talent, i due giud...
X Factor, una novità assoluta per la semifinale: cosa cantano i 6 artisti ancora in gara
Cosa vedere in TV stasera, giovedì 27 novembre 2025: la semifinale di X Factor con u...