Chi vince X-Factor 2025, quote ribaltate a un passo dalla finale: c’è una favorita assoluta, Delia flop

In vista della grande finale di domani sera, in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli, ecco ci potrebbe aggiudicarsi la vittoria secondo gli scommettitori.

Piazza del Plebiscito a Napoli si prepara a trasformarsi nella scenografia a cielo aperto del gran finale di X Factor 2025: uno spettacolo ricco di musica, colpi di scena e una piazza vestita a festa per incoronare il nuovo vincitore di questa stagione. La finale andrà in onda domani sera, giovedì 4 dicembre, in diretta su Sky (con streaming su NOW) e in chiaro su TV8. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà, ecco cosa dicono i bookmaker Sisal e chi sono gli attuali favoriti per la vittoria.

Chi vince X Factor 2025: Rob vola verso il trionfo finale

A poche ore dalla finale di X Factor 2025, la domanda è soltanto una: chi salirà sul podio? La partita si giocherà fra quattro giovani artisti che hanno saputo costruire il proprio percorso durante i Live: Rob (Roberta Scandurra), Delia (Delia Buglisi), PierC (Piercesare Fagioli) ed eroCaddeo (Damiano Caddeo) sono i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria nella finalissima. Ognuno di loro arriva con un’identità ben definita e sul grande palco di Piazza Plebiscito avranno l’occasione di mettere sul piatto inedito, "best of" e la loro My Song prima dello sprint finale.

I bookmaker si sono già messi all’opera decretando come favorita alla vittoria la cantautrice catanese Rob, quotata 1,80. Alle sue spalle troviamo poi eroCaddeo e PierC, entrambi a quota a 5,00, e dunque potenzialmente pronti a contendersi il secondo posto sul podio. Fanalino di cosa la cantante Delia, attualmente a quota 6,00. Attenzione però, perché sempre secondo i bookmaker il primo a rischiare di uscire in finale potrebbe essere PierC, quotato da questo punto di vista a 2,75 e in quel caso le carte in tavola si rimescolerebbero nuovamente.

Ecco nel dettaglio il riepilogo delle quote vincitore X Factor 2025:

  • Rob 1,80
  • eroCaddeo 5,00
  • PierC 5,00
  • Delia 6,00

X Factor 2025, chi vince tra i giudici

La giuria di questa edizione, composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ha accompagnato i ragazzi fino a qui, ma domani la decisione finale, come da tradizione di X Factor, sarà nelle mani del pubblico, chiamato a votare in diretta con le modalità previste dallo show. Ma parlando di giudici, i bookmaker si sono ovviamente espressi anche su di loro, rimanendo perfettamente in linea con quanto decretato sui cantanti. Troviamo quindi Paola Iezzi quotata 1,8 per la vittoria, Achille Lauro e Francesco Gabbani entrambi a quota 5,00 e Jake La Furia a quota 6,00. Non rimane allora che seguire la finale per scoprire chi vincerà davvero questa edizione.

