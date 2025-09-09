X Factor 2025, l'avventura ricomincia (senza Manuel Agnelli): anticipazioni, giudici e una grande novità Lo show musicale di Sky torna in onda con il classico appuntamento delle audition. Confermata alla conduzione Giorgia. Ma un veterano della giuria mancherà. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Ci siamo. La grande musica di X Factor è pronta a tornare, con una nuova, entusiasmante stagione al via giovedì 11 settembre. Il talent show più iconico della televisione si prepara ad accogliere sul palco nuove storie, sfide da vivere sul filo delle emozioni e una valanga di novità pensate per sorprendere pubblico e concorrenti. Si riparte dalla conferma di Giorgia alla conduzione, mentre un veterano del programma non ci sarà più. E dopo il boom di ascolti della scorsa edizione, tutto è pronto per un percorso unico e un gran finale in una cornice da sogno. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

X Factor 2025, i nuovi giudici e l’addio di Manuel Agnelli

X Factor 2025 riparte da una giuria di ‘confermatissimi’, cioè Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, a cui si aggiunge per la prima volta Francesco Gabbani. Il cantautore prenderà il posto di Manuel Agnelli, che lascia dopo aver scritto la storia del talent con sei partecipazioni, due vittorie e una finale all’ultimo respiro nella passata stagione. "Ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto", ha spiegato ironicamente Jake La Furia in conferenza stampa, spegnendo (con il sorriso) ogni polemica su presunti dissidi tra Agnelli e Achille Lauro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A guidare le serate tornerà poi Giorgia, voce e cuore gentile del programma, pronta a scrivere il suo secondo capitolo come conduttrice di X Factor.

Le novità del format 2025: come funziona la corsa alla vittoria di X Factor

Quest’anno, il format di X Factor resterà sostanzialmente fedele al DNA che l’ha reso un cult, pur introducendo alcune novità cruciali. Si parte come al solito con le Audition (l’11 settembre), suddivise in tre serate dedicate alle prove dei concorrenti davanti a giudici e pubblico. Serviranno almeno tre "sì" per volare ai Bootcamp, che rappresentano vera novità dell’anno. Qui i giudici dovranno esprimere per la prima volta un verdetto unanime (quattro sì netti, nessuna maggioranza) per permettere il passaggio degli artisti alla fase successiva.

Ogni giudice avrà però a disposizione l’X Pass, un prezioso espediente per mandare direttamente un concorrente alla fase successiva. Chi convince tutti, volerà poi alle Last Call, lo step decisivo prima dei Live Show. Dove tornano le famigerate sedie e il ‘diabolico’ meccanismo degli switch: solo tre artisti per team passeranno il taglio finale. Terminata la selezione, le squadre al completo saranno pronte a sfidarsi nei Live Show da giovedì 23 ottobre.

La finalissima di Napoli e come seguire lo show in tv

Anche quest’anno, dopo sette settimane di gare, la grande Finale di X Factor 2025 si terrà nell’incantevole Piazza del Plebiscito a Napoli, il 4 dicembre. Un appuntamento che promette emozioni indimenticabili e una cornice unica, dopo il record di pubblico e audience dell’anno scorso. X Factor 2025 sarà visibile dall’11 settembre su Sky Uno e su NOW, con puntate sempre disponibili anche on demand e su Sky Go. E dal 16 settembre, lo show sarà visibile in chiaro su TV8 ogni martedì alle 21.30.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche