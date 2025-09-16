X Factor 2025 da stasera in chiaro in Tv: come partecipare come pubblico
Oltre che su Sky e Now, il talent show è visibile anche su Tv8, mentre sui social tutti si chiedono come si fa a partecipare come pubblico.
La nuova edizione di X Factor Italia è partita giovedì 11 settembre 2025, in prima serata su Sky Uno e in streaming sulla piattaforma NOW, con replica in chiaro su TV8, a partire da martedì 16 settembre. Alla conduzione ancora la strepitosa Giorgia, vero successo dello scorso anno, mentre tra i giudici, oltre ai confermati Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi è arrivato Francesco Gabbani, che ha preso il posto di Manuel Agnelli.
Le prime tre puntate sono dedicate alle Audition, dove gli aspiranti cantanti, per passare ai Bootcamp, dovranno conquistare almeno 3 "sì". Si passerà dopo ai Last Call, fino ai Live Show, in diretta dal Teatro Repower di Milano, e alla finale prevista per giovedì 4 dicembre 2025, ancora una volta in Piazza del Plebiscito a Napoli.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra i nuovi concorrenti alcuni hanno già conquistato il cuore dei social e dei giudici, mentre in molti da casa sognano di poter partecipare come pubblico live del talent show. Se anche voi volete esserci, non vi resta che vedere tutto il Video per scoprire come fare!
Guida TV
-
Sky Uno
-
Sky Uno
-
TV8
-
TV8
-
-
-
-
18 Settembre 2025
X Factor ItaliaSky Uno
-
18 Settembre 2025
X Factor ItaliaSky Uno
-
19 Settembre 2025
X Factor ItaliaSky Uno
Potrebbe interessarti anche
X Factor 2025, l'avventura ricomincia (senza Manuel Agnelli): anticipazioni, giudici e una grande novità
Lo show musicale di Sky torna in onda con il classico appuntamento delle audition. C...
X Factor 2025, gossip su Achille Lauro sul palco, concorrente furiosa dopo la puntata: “Siparietto Tv da quattro soldi”
Dopo solo una puntata emergono già le prime polemiche: la cantante Virginia si è sfo...
Sky e Now, le uscite di settembre 2025: tornano X Factor (con la nuova formazione) e i 4 Hotel di Bruno Barbieri
Per Sky e Now sarà un mese ricco di ritorni di grandi cult, dalla nuova avventura di...
Battiti Live, festa di fine estate con Ilary Blasi: scaletta e ospiti di stasera (in simultanea con Tv8)
Stasera, lunedì 1° settembre, Ilary Blasi e Alvin tornano su Canale 5 con una puntat...
Bake off 2025, stasera si riparte col ribaltone Brenda Lodigiani: chi sono i giudici, concorrenti, novità
Grande attesa per il debutto della nuova stagione del talent per aspiranti pasticcer...
Stasera in tv (11 settembre), X Factor lancia la sfida alla cronaca di Milo Infante, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 11 settembre 2025...
X-Factor 2025, Francesco Gabbani rimpiazza Manuel Agnelli: il cambio in giuria (e il fattore Achille Lauro)
Manuel Agnelli via per dissidi con Achille Lauro: sarà sostituito a X-Factor 2025 da...
Radio Zeta Future Hits Live 2025, la musica dell'estate non è finita: scaletta, ospiti e anticipazioni
Direttamente dall'Arena di Verona Paola Di Benedetto presenterà i 51 cantanti della ...