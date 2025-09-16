Trova nel Magazine
X Factor 2025 da stasera in chiaro in Tv: come partecipare come pubblico

Oltre che su Sky e Now, il talent show è visibile anche su Tv8, mentre sui social tutti si chiedono come si fa a partecipare come pubblico.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La nuova edizione di X Factor Italia è partita giovedì 11 settembre 2025, in prima serata su Sky Uno e in streaming sulla piattaforma NOW, con replica in chiaro su TV8, a partire da martedì 16 settembre. Alla conduzione ancora la strepitosa Giorgia, vero successo dello scorso anno, mentre tra i giudici, oltre ai confermati Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi è arrivato Francesco Gabbani, che ha preso il posto di Manuel Agnelli.

Le prime tre puntate sono dedicate alle Audition, dove gli aspiranti cantanti, per passare ai Bootcamp, dovranno conquistare almeno 3 "sì". Si passerà dopo ai Last Call, fino ai Live Show, in diretta dal Teatro Repower di Milano, e alla finale prevista per giovedì 4 dicembre 2025, ancora una volta in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Tra i nuovi concorrenti alcuni hanno già conquistato il cuore dei social e dei giudici, mentre in molti da casa sognano di poter partecipare come pubblico live del talent show. Se anche voi volete esserci, non vi resta che vedere tutto il Video per scoprire come fare!

