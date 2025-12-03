Trova nel Magazine
X Factor 2025, pronostici e favoriti per il gran finale: ci sarà anche Laura Pausini

Tra i favoriti per la vittoria c'è rob, ma le sorprese sul palco del talent sono sempre dietro l'angolo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Giovedì 4 dicembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli ci sarà la finalissima di X Factor 2025. Anche quest’anno, come nella passata edizione, la produzione punta su un grande evento open-air, capace di trasformare una finale televisiva in una festa collettiva dal vivo per migliaia di spettatori.

L’ospite speciale annunciata per la serata finale è Laura Pausini, ma poi il palco sarà tutto per i quattro finalisti: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo. Loro — con background musicali, stili e percorsi molto diversi — rappresentano il meglio dell’edizione 2025.

Secondo i principali bookmaker e analisti delle scommesse la favorita per la vittoria finale è rob, ma ci sono buone chance anche per eroCaddeo. La finale, però, può riservare sorprese, e se volete scoprire cosa accadrà e tutti i pronostici, li trovate nel Video!

