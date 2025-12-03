X Factor 2025, pronostici e favoriti per il gran finale: ci sarà anche Laura Pausini Tra i favoriti per la vittoria c'è rob, ma le sorprese sul palco del talent sono sempre dietro l'angolo.

Giovedì 4 dicembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli ci sarà la finalissima di X Factor 2025. Anche quest’anno, come nella passata edizione, la produzione punta su un grande evento open-air, capace di trasformare una finale televisiva in una festa collettiva dal vivo per migliaia di spettatori.

L’ospite speciale annunciata per la serata finale è Laura Pausini, ma poi il palco sarà tutto per i quattro finalisti: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo. Loro — con background musicali, stili e percorsi molto diversi — rappresentano il meglio dell’edizione 2025.

Secondo i principali bookmaker e analisti delle scommesse la favorita per la vittoria finale è rob, ma ci sono buone chance anche per eroCaddeo. La finale, però, può riservare sorprese, e se volete scoprire cosa accadrà e tutti i pronostici, li trovate nel Video!

