X Factor 2025, quarto live: insulti tra Achille Lauro e Paola Iezzi e doppia eliminazione (crudele)
Mentre Michelle e Layana hanno detto addio al sogno di vincere il talent, i due giudici hanno avuto una pesante discussione: "La tua reazione è ignorante".
Quarto live concluso per X Factor 2025, e non senza polemiche. Ieri sera, giovedì 13 novembre, all’Arena di Assago si è tenuto un nuovo appuntamento in diretta del talent show targato Sky e, ora che la finale si avvicina sempre più, i giochi si stanno facendo veramente duri. Per arrivare a piazza del Plebiscito a Napoli, il 4 dicembre, mancano ancora 2 puntate, e ovviamente tutto può ancora succedere, ma intanto ieri ci sono state altre due eliminazioni. Dopo i Copper Jitters, Amanda e Mayu, altre due cantanti hanno dovuto dire addio alla possibilità di vincere questa edizione. Si tratta di Michelle e Layana, la prima nel team di Francesco Gabbani, la seconda nella squadra di Achille Lauro. Proprio quest’ultimo giudice è stato protagonista anche di una lite in diretta con la collega Paola Iezzi. Vediamo cosa è successo.
X Factor, addio a Michelle e Layana, ma Viscardi fa litigare Iezzi e Lauro
Il quarto live di X Factor 2025, denominato Hell Factor, è stato decisamente intenso. Concorrente dopo concorrente, esibizione dopo esibizione, la puntata si è fatta sempre più ‘agitata‘: i giochi si fanno seri e mancano solo due live per arrivare alla finalissima di Napoli, motivo per cui la tensione tra giudici e cantanti e alle stelle. Giudizi taglienti, tanti complimenti e qualche lite, come quella tra Achille Lauro dopo la performance di VISCARDI.
Il campano dall’animo soul ha interpretato una versione de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, molto jazzata e che non è piaciuta per nulla a Lauro: "Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato. Mi piaci tantissimo come artista. Ma ora devo fare una critica. Per quanto tu canti benissimo, qui mi avete svuotato questa canzone incredibile, struggente, di sentimento".
D’accordo con questa valutazione anche Jake La Furia, mentre Francesco Gabbani ha sostenuto la scelta di Paola, che ha ribadito: "Era un mio desiderio portarla così". Poi, mentre Achille continuava a rincarare la dose, la giudice è esplosa: "Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video. È una reazione così ignorante".
Pace fatta tra i due solamente al ballottaggio, quando proprio VISCARDI si è trovato a giocarsela contro Layana, passando il turno. La 25enne brianzola è stata la seconda eliminata di questo quarto live di X Factor 2025, mentre a uscire poco prima è toccato a Michelle, la meno votata dal pubblico, che sul palco si era esibita con una versione elettronica di Rimmel di Francesco De Gregori.
