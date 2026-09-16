Woody Allen senza età: a 90 anni dirigerà un nuovo film. Ecco dove, quando e chi sarà l'esplosiva coppia protagonista Si intitola per ora WASP 2026, ovvero Woody Allen Spring Project 2026, e trama e cast sono ancora top secret: riprese al via il 5 ottobre

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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C’è chi ha preso il detto per cui l’età è solo un numero decisamente alla lettera. Woody Allen, regista 4 volte premio Oscar, tagliato il traguardo dei 90 anni non vuole comunque smettere: il 5 ottobre 2026, a Madrid, darà il via alle riprese del suo 51° film. Trama e cast sono ancora avvolte dal più stretto riserbo, ma le riviste specializzate, tra cui Variety, sono convinte che Javier Bardem e Penelope Cruz saranno della partita. Entrambi sono collaboratori di lunga data del regista newyorkese, per il quale nel 2008 avevano recitato insieme nel film Vicky Cristina Barcelona, che aveva garantito a Cruz la vittoria del Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista.

Woody Allen a 90 anni dirigerà il suo film numero 51: un traguardo quasi da record

Siamo ancora lontani dal record praticamente imbattibile del cineasta portoghese Manoel de Oliveira, che ha continuato a sedersi dietro alla macchina da presa fino a 103 anni. Ma Woody Allen vuole comunque provare ad avvicinarsi: per lui 90 anni, compiuti lo scorso 30 novembre, e in arrivo la pellicola numero 51. Chiamata per ora semplicemente WASP 2026, ossia Woody Allen Spring Project 2026, non ha ancora un cast e una trama ufficiali. Per alcune fonti Javier Bardem e la moglie Penelope Cruz, che in passato hanno già lavorato con Allen, saranno protagonisti, o comunque parte dei personaggi principali, mentre altre smentiscono categoricamente.

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Le riprese avranno inizio il prossimo 5 ottobre a Madrid: nel progetto sono stati coinvolti milioni di dollari di finanziamenti pubblici, atti a mostrare sul grande schermo le meraviglie della capitale spagnola. Nello specifico, circa tre milioni di euro provengono da sovvenzioni del Governo regionale di Madrid (annunciate lo scorso ottobre), e del Consiglio Comunale di Madrid (rese pubbliche lo scorso dicembre). Parte dei finanziamenti è vincolata ad alcune questioni e condizioni, tra cui la scelta del nome della pellicola. Allen è solito deciderlo dopo la fase di montaggio, ma il contratto questa volta prevede che essa contenga la parola "Madrid". Il film dovrà poi essere mostrato in anteprima a un festival internazionale e e almeno il 15% delle scene dovranno essere girate in esterno, in modo tale da rendere la città di Madrid facilmente riconoscibile.

Da Roma a Parigi, quanto Woody in Europa

Non si tratta ovviamente della prima volta in cui il regista newyorkese gira in Europa. Nel 2012 aveva realizzato in Italia la pellicola To Rome With Love, svolgendo le riprese appunto a Roma e impiegando un cast stellare, composto da lui stesso e da Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig ed Elliot Page. Nel 2023 aveva poi diretto il film Un colpo di fortuna – Coup de Chance, che aveva previsto 33 giorni di riprese a Parigi e zone limitrofe. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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