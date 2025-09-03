Il clamoroso flop di Meghan Markle su Netflix: la lussuosa vita della duchessa è una noia mortale Nonostante chef famosi e ospiti vip, la serie tv sulla vita di Meghan Markle delude gli utenti di Netflix: ascolti bassi e assenza totale in classifica top 10

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Niente da fare, Meghan Markle ci ha riprovato ma non è andata bene. La seconda stagione di With Love, Meghan, il format lifestyle realizzato in collaborazione con Netflix, stenta a catturare l’interesse del pubblico. Dal suo debutto il 26 agosto, la serie si preannuncia un flop totale. In risposta, però, la duchessa di Sussex ha deciso di porre nuovamente i suoi figli al centro dell’attenzione, una scelta che, a quanto pare, non avrebbe ricevuto il pieno consenso del marito Harry, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

With Love, Meghan 2: la serie di Meghan Markle non conquista il pubblico di Netflix

La seconda stagione di With Love, Meghan è uscita su Netflix il 26 agosto. Meghan Markle ha condiviso sui social alcuni momenti del dietro le quinte, mostrando dolci messaggi, foto ricordo con ospiti e scene di famiglia con il marito Harry e i figli Archie e Lilibet, improvvisatisi piccoli assistenti di regia. I bambini appaiono di spalle, ma le loro chiome rosse si notano chiaramente. La duchessa alterna consigli di cucina e lifestyle ad aneddoti personali: dai piatti preferiti dei figli al momento in cui si è innamorata di Harry in Botswana, fino alla sua esperienza come valletta nello show Affari tuoi. Le riprese si sono svolte in una tenuta di Montecito, non nella loro casa, per preservare la privacy, e i figli hanno potuto vedere Meghan al lavoro, un’esperienza speciale secondo la duchessa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante i momenti teneri, la serie non ha riscosso grande successo. I media britannici l’hanno criticata per artificiosità e inautenticità, e gli ascolti sono stati bassi: la prima stagione aveva ottenuto solo 5,3 milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi del 2025 e la seconda non è entrata nella Top 50 Streaming negli Stati Uniti. Prodotta da Archewell Productions e IPC della Sony, la serie ha ospitato chef come David Chang, Christina Tosi e José Andrés, oltre a celebrità come Chrissy Teigen e Tan France. È previsto uno speciale natalizio, With Love, Meghan: Holiday Celebration, in uscita a dicembre.

Dove vedere in streaming la prima e la seconda stagione di With Love, Meghan

In questa serie, Meghan Markle offre consigli pratici e piccoli segreti di vita quotidiana in una serie divertente e spensierata. Tra cucina, giardinaggio e progetti fai-da-te, la Duchessa di Sussex accoglie ospiti famosi che la affiancano e prendono parte alle diverse attività. Il pubblico sembra molto annoiato da questo progetto ma, se voi desiderate guardare entrambe le stagioni, potrete farlo in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche