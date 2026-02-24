Winona Ryder e il no a Stranger Things: svelata la condizione shock imposta ai fratelli Duffer Winona Ryder avrebbe potuto non essere in Stranger Things: l'attrice, prima di iniziare, ha infatti imposto ai fratelli Duffer una condizione irrinunciabile

CONDIVIDI

Nel 2016, Winona Ryder ha interpretato per la prima volta il ruolo di una donna spaventata per la scomparsa di suo figlio, senza sapere che sarebbe diventato uno dei più importanti e amati della sua carriera. L’attrice ha infatti vestito i panni di Joyce Byers, protagonista della serie Stranger Things, che ha chiuso i battenti solo poche settimane fa con la quinta stagione, eppure quel ruolo, oggi così iconico, sarebbe potuto andare ad un’altra attrice se i fratelli Duffer, non avessero accettato una condizione imposta dall’attrice, che oggi dimostra anche la sua impressionante lungimiranza.

Winona Ryder ha accettato di fare Stranger Things a una condizione

In un’intervista rilasciata a Variety, Ryder ha parlato dell’impatto di Joyce, il personaggio a cui ha dedicato più tempo nella sua carriera, e proprio durante la chiacchierata ha rivelato l’accordo originale fatto coi Duffer prima di accettare il ruolo. "All’epoca, io e Tim Burton stavamo parlando del sequel di ‘Beetlejuice'", ha spiegato l’attrice. "Ci sono stati momenti negli ultimi 15 anni in cui pensavamo che si sarebbe fatto, ma è proprio questo il punto… Doveva essere perfetto con tutti affinché si realizzasse". Per garantire che non sorgessero problemi, durante i suoi primi colloqui con i Duffer ha imposto una clausola: "Ricordo che al mio primo incontro con i fratelli Duffer dissi: ‘Purché si faccia ‘Beetlejuice 2’, mi lascerete fare quello'". Accordo che i fratelli accettarono: "Quella era la mia unica condizione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il sì di Winona Ryder a Stranger Things è dunque arrivato soltanto dopo aver avuto la certezza, da accordo con i Duffer, che avrebbe potuto lavorare a quello che è poi diventato Beetlejuice Beetlejuice. Ma sappiamo ormai bene che l’attrice è riuscita a portare a termine, e con grande successo, entrambi i progetti, e anche con soddisfazione dei fratelli Duffer, che in un’intervista del 2022 dichiararono: "Joyce non era un personaggio così interessante finché non abbiamo scelto Winona. È un’attrice così unica che volevamo sfruttare le sue capacità. Non so se tutto questo sarebbe esistito se Winona avesse detto ‘no’ al ruolo."

Nuova collaborazione in arrivo per Winona Ryder e i fratelli Duffer?

Per i creatori della serie, avere Winona Ryder nella loro visione è stata un’esperienza unica. Tant’è che i due fratelli non hanno fatto mistero di sperare in un’altra collaborazione in futuro: "Non ci si abitua mai. C’è qualcosa di davvero, davvero speciale in lei", ha detto il duo, "Quindi, speriamo che ‘Stranger Things’ non sia il nostro ultimo progetto su Winona". Una speranza che, probabilmente, hanno anche i fan di Stranger Things.

Potrebbe interessarti anche