Dai segreti di Sinner al ritiro Rafa Nadal: ecco 3 serie imperdibili per gli appassionati di tennis Una selezione per vivere da vicino la tensione dei tornei più prestigiosi del mondo attraverso gli occhi dei protagonisti

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Raiplay

CONDIVIDI

In questi giorni, tutti gli appassionati di sport sono incollati alla TV. Certo, ci sono i Mondiali di Calcio 2026, ma gli occhi sono puntati anche sui mitici campi in erba di Wimbledon 2026. Se il calcio resta lo sport preferito dagli italiani, bisogna dire che nell’ultimo periodo il tennis sta vivendo un vero e proprio boom in Italia e di certo l’attenzione è aumentata grazie a Jannik Sinner, il numero 1 al mondo e, per questo, grande orgoglio per il nostro paese.

Certo, quello di Sinner non è l’unico nome importante a rappresentare i nostri colori nel mondo e, in questi giorni, nello specifico a Londra. Da Matteo Berrettini a Flavio Cobolli, da Matteo Arnaldi a Jasmine Paolini, Sara Errani fino alla giovanissima Tyra Grant: i campioni azzurri del tennis sono tanti e in ascesa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se dunque vi siete appassionati al tennis e volete scoprire di più sui campioni di questo sport, abbiamo selezionato per voi 3 docuserie imperdibili.

3 docuserie imperdibili sul tennis

RAFA

Disponibile su Netflix, questa serie in quattro puntate entra nella vita di una leggenda assoluta: Rafael Nadal. Non si tratta del classico elenco di vittorie o di trofei: la serie fa qualcosa di molto più intimo e sincero, raccontando tutta la sua vita, partendo da quando era solo un bambino che si allenava a Maiorca fino ad arrivare alla sua ultima, difficilissima stagione nel circuito professionistico prima del ritiro. Grazie a video di famiglia mai visti prima e alle interviste a chi lo conosce davvero da vicino (compresi i suoi storici rivali Roger Federer e Novak Djokovic), scopriamo l’uomo dietro il campione.

Forza Jannik

Disponibile in streaming su Prime Video e Discovery+, più che una docuserie qui ci troviamo di fronte ad un docufilm. Questa produzione accende i riflettori sul momento d’oro del tennis italiano, concentrandosi proprio sulla scalata incredibile del nostro campione. È un racconto che segue Jannik Sinner nella sua vita di tutti i giorni. Vediamo da vicino i suoi allenamenti durissimi, la sua routine metodica e, soprattutto, come faccia a rimanere così incredibilmente calmo anche quando si trova a giocare i punti più importanti della sua vita. Racconta, dunque, non solo lo sportivo ma anche la storia di un ragazzo semplice e un po’ timido, cresciuto tra le montagne dell’Alta Pusteria, che è riuscito a diventare il re del tennis mondiale.

Naomi Osaka

Diretta dalla regista Garrett Bradley, questa miniserie in tre episodi, disponibile su Netflix, segue da vicino la campionessa giapponese Naomi Osaka per due anni intensi della sua vita, a partire dalle sue prime storiche vittorie. La serie è senza filtri: vediamo una ragazza di vent’anni che si trova improvvisamente al centro del mondo, divisa tra il successo planetario e il peso enorme delle aspettative di tutti. La docuserie è diventata un vero e proprio caso di cui si è parlato moltissimo perché affronta temi difficili e attuali, come la solitudine e, soprattutto, i problemi legati alla salute mentale. Ma si parla anche di battaglie sociali importanti, come il movimento Black Lives Matter. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche