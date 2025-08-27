Wilma Goich non ha età: “Ricevo attenzioni dai giovanissimi, potrei ancora innamorarmi”. Il retroscena sul rapporto con Daniele Dal Moro L’ex ‘vippona’ ha parlato del passato e anche del futuro della sua vita sentimentale, rivelando: “Non voglio un uomo più vecchio”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Wilma Goich non si nasconde e guarda al futuro. L’ex cantante – tra i protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello VIP nel 2022 – si è raccontata in un’intervista a Novella 2000, parlando del passato e anche del futuro della sua vita sentimentale. A 79 anni, infatti, Wilma non esclude la "possibilità di innamorarsi ancora". L’ex moglie di Edoardo Vianello ha anche svelato qualche retroscena sul suo rapporto con Daniele Dal Moro dopo il GF Vip. Scorpiamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Wilma Goich e i corteggiatori ‘giovanissimi’: la confessione

Tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP 7 (nel 2022 trascorse nella casa quasi 100 giorni, intervallati dalla positività al Covid-19), Wilma Goich ha parlato della sua vita privata e sentimentale senza filtri in un’intervista a Novella 2000. La cantante ligure classe 1945 non ha infatti usato giri di parole nel rivelare di essere ancora pronta a tutto e di non precludersi alcuna possibilità, compresa una nuova storia.

"Il mio compagno ideale? Non più vecchio. Non voglio un compagno di cui dovermi prendere cura, piuttosto sto per conto mio" ha scherzato Wilma Goich, svelando anche di avere ancora dei corteggiatori molto più giovani: "Spesso mi capita di ricevere le attenzioni dei giovanissimi, e non sono affatto chiusa alla possibilità di innamorarmi. Come ho detto, queste attenzioni arrivano da ragazzi molto più giovani di me".

Il rapporto con Daniele Dal Moro: "Ci sentiamo ancora"

Nel corso della settima edizione del Grande Fratello VIP si creò un legame profondo (e chiacchieratissimo) tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. "Tutto può capitare. Sono una donna matura e so che tutto può succedere. L’unica con cui ha un rapporto aperto sono io" raccontò al tempo l’ex moglie di Edoardo Vianello. I due avevano trovato una chimica perfetta all’interno della casa del reality show di Alfonso Signorini e, stando a quanto rivelato da Wilma a Novella 2000, il rapporto sarebbe continuato anche dopo l’esperienza in tv. "Certo che ci sentiamo ancora! È un ragazzo che ha sofferto e siamo diventati grandi amici. Capita che parliamo al telefono fino alle sei del mattino" ha svelato l’ex cantante, che già in passato era tornata a parlare del suo bellissimo legame con Dal Moro, recentemente protagonista di un prolungato tira e molla con la giovane cubista Yulia che acceso il mondo del gossip dopo la rottura con Oriana Marzoli.

