Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Wilma De Angelis, 96 anni da star tra musica e TV: 9 Sanremo, i successi dimenticati e la hit virale grazie a Lady Gaga  

La cantante e conduttrice spegne oggi novantasei candeline. Dopo una carriera di successi strepitosi, partecipazioni record al Festival e alcuni amori travagliati.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Wilma De Angelis
IPA

Novantasei anni e una carriera che attraversa i decenni. Wilma De Angelis, nata a Milano l’8 aprile del 1930, festeggia oggi un compleanno che è anche il bilancio di una vita straordinaria: dai primi passi in una compagnia teatrale per bambini, ai nove Festival di Sanremo, passando per il debutto alla conduzione di un programma (iconico), fino alla cover virale di Lady Gaga che l’ha fatta riscoprire alle nuove generazioni. Ecco la sua storia.

Wilma De Angelis, gli esordi e la conquista del jazz

L’arte, nel senso più ampio del termine, entra quasi subito nella vita di Wilma De Angelis. Appena bambina, recita in una compagnia teatrale che gira il Nord Italia mettendo in scena fiabe famose. Poi nel 1952 arriva il debutto musicale, con la firma del primo contratto discografico con la Vis Radio, dove incide dischi in coppia con Maria Dattoli sotto il nome di "Duo Vocale Vis".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La svolta arriva nel 1956, quando Wilma debutta come solista e vince a Boario Terme il titolo di Reginetta del jazz italiano, interpretando "My Funny Valentine", "Summertime" e "A Foggy Day". Un trionfo che le apre le porte di un nuovo contratto con la Philips, e di una carriera che la porterà molto presto sul palco più ambito d’Italia.

Le nove partecipazioni a Sanremo e i successi più amati

Il 1959 è l’anno del primo Festival di Sanremo, con i brani "Nessuno" e "Per tutta la vita". La partecipazione alla kermesse dà una popolarità enorme a Wilma, che da lì in avanti tornerà all’Ariston altre otto volte. L’edizione del 1961, in particolare, regala ai fan uno dei suoi brani più amati e ricordati: "Patatina", diventata nel tempo un classico del suo repertorio e della canzone italiana di quegli anni.

Tra i brani che hanno segnato la sua carriera, e che restano legati al suo nome, vale la pena di ricordare:

  • "Nessuno" (1959), il pezzo con cui si presentò per la prima volta al grande pubblico sanremese
  • "Patatina" (1961), il brano-tormentone che ancora oggi molti ricordano
  • "Per tutta la vita", uno dei successi più rappresentativi del suo periodo d’oro
  • "Gin gin gin" (1962)
  • "Lettera d’amore" (1962)
  • "Quando vien la sera" (1960).

La televisione e il ‘rilancio’ grazie a Lady Gaga

Tra la fine degli anni Sessanta e la metà dei Settanta, Wilma De Angelis attraversa un periodo di crisi artistica. La nuova svolta arriva nel 1979 grazie a Paolo Limiti, che la coinvolge nello show Lasciami cantare una canzone, e poi le propone di condurre un programma di cucina su Telemontecarlo: Telemenù, che diventerà Sale, pepe e fantasia. Un successo inaspettato e duraturo, che andrà avanti per diciotto anni, con diversi spin-off e un volto destinato a diventare familiare negli anni per un’intera generazione.

Il capitolo più sorprendente della sua storia televisiva arriva però nel 2010, durante il programma Se… a casa di Paola di Paola Perego. Qui Wilma propone una cover in italiano di "Bad Romance" di Lady Gaga, intitolata "Dimmi di sì". Il video diventa subito virale sui social, accorciando in modo quasi miracoloso la distanza tra una cantante d’altri tempi e le nuovissime generazioni.

La vita privata di Wilma De Angelis, tra Mastroianni, Rivera e l’amore vero a 64 anni

In una recente intervista a Libero, Wilma De Angelis ha aperto uno squarcio sulla sua vita sentimentale con una franchezza disarmante. Ha raccontato di quando rifiutò le avances di Marcello Mastroianni, e della storia complicata con il calciatore Gianni Rivera, di tredici anni più giovane: "Ogni volta che uscivamo a cena ci accompagnavano i suoi genitori, mia madre e mio fratello. Difficilissimo stare soli."

L’amore vero, però, è arrivato tardi: "Si chiamava Gianni. Ci siamo conosciuti il 18 agosto del 1994, io avevo 64 anni e lui 54. Un rapporto unico, di comprensione totale in cui ci aiutavamo e supportavamo in tutto pur non vivendo insieme. È morto nel 2022 e mi manca tantissimo".

Potrebbe interessarti anche

Lady Gaga

Lady Gaga, il forfait choc a poche ore dal concerto. Le parole che gelano i fan: “La situazione è peggiorata”    

La cantante americana ha annunciato su Instagram di essere costretta a rinunciare al...
Carlo Conti

Sanremo 2026, giallo sulla foto ufficiale (con le controfigure): “Una big in ritardo”. Chi era

Tra battute, lamentele sui colori della copertina di TV Sorrisi e Canzoni e una cant...
Il Diavolo Veste Prada 2, svelato il trailer finale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandolo di Miranda: sorpresa Lady Gaga

Nel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ric...
Tony Pitony

Chi è Tony Pitony, il cantante con la maschera a Sanremo: la vera identità e il segreto del suo successo

Dalla parrucca di Elvis ai teatri del West End, dal rifiuto a X Factor alla consacra...
David di Donatello 2026, Benedetta Porcaroli e Pilar Fogliati dove sono? Gli esclusi e le sorprese delle nomination

David di Donatello 2026, Benedetta Porcaroli e Pilar Fogliati dove sono? I 'dimenticati' e le sorprese delle nomination

Sono uscite pochi giorni fa le nomination ai David di Donatello, ma alcune assenza i...
Un inizio marzo di fuoco per il cinema italiano: le uscite nelle prossime settimane

Il cinema italiano sta rialzando la testa, ma non grazie a Checco Zalone: Matilda De Angelis domina i film in uscita a marzo 2026

Una panoramica sulle prossime proposte del cinema italiano e non solo: ci aspetta un...
Mariah Carey e Matilda De Angelis

Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey in diretta alle Olimpiadi: la risposta virale non perdona il telecronista

Dalla confusione in diretta di Paolo Petracca alla replica social che ha conquistato...
Matilda De Angelis alle prese con la sua sfida più grande: Lidia Poët è tornata!

Matilda De Angelis alle prese con la sua sfida più grande: Lidia Poët è tornata!

Netflix ha rilasciato le prime immagini dell'ultima stagione di La legge di Lidia Po...
Anne Hathaway al cinema con Mother Mary

Anne Hathaway dal Diavolo veste Prada a popstar internazionale: presto al cinema in Mother Mary con Michaela Coel. Trama e trailer del film

Non solo Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway affronta una sfida fisica ed emotiv...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Gino Paoli

Gino Paoli
Mina

Mina
Fausto Leali

Fausto Leali
Tony Renis

Tony Renis

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963