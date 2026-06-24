Willy Wonka, trova il cappello originale di Gene Wilder in casa e lo mette all'asta: la cifra è da capogiro

Willy Wonka, ritrovato per caso il cappello indossato da Gene Wilder nel film e messo all'asta: vale una fortuna! L'iconico cappello di Willy Wonka, indossato da Gene Wilder, è finito all'asta dopo essere stato ritrovato per puro caso: ecco quanto vale

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Immaginate di ritrovare per puro caso un oggetto apparentemente senza valore che si scopre poi essere un originale di scena appartenente ad un film poi diventato iconico. Ecco, è quanto è accaduto con il mitico cilindro color rame indossato da Gene Wilder nel film cult del 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Com’è stato ritrovato il cappello di Willy Wonka e quanto vale ora all’asta

La storia del suo ritrovamento è incredibile e arriva direttamente dal regista del film, Mel Stuart. È stato proprio suo figlio a ritrovarlo per caso qualche anno fa, mentre svuotava il garage di casa. "Lo avevo portato a casa con me da Monaco dopo la fine delle riprese. – ha raccontato il regista – All’inizio il film non andò molto bene al botteghino, ma dieci anni dopo, grazie alla tv e alle videocassette, divenne un successo enorme. A quel punto, però, avevo perso le tracce del cappello. Per fortuna mio figlio lo ha ritrovato tra le vecchie scatole. L’ho fatto restaurare e ora eccolo qui". Ora questo cimelio ritrovato è stato messo all’asta da Heritage Auctions e le offerte sono già altissime.

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Girano infatti intorno ai 270.000 dollari, ma la cifra potrebbe salire parecchio prima della chiusura, vista l’attenzione che l’oggetto sta facendo attirando nei collezionisti di tutto il mondo.

Un oggetto cult indimenticabile indossato da Gene Wilder

La casa d’aste ha descritto l’oggetto ricordando come il personaggio di Willy Wonka sia ormai entrato nel cuore di intere generazioni, unendo la dolcezza della "pura immaginazione" all’aria stravagante di uno scienziato pazzo. Il cappello era il pezzo forte di un look indimenticabile, completato dal frac di velluto viola e da un papillon gigante.

Quello all’asta è uno dei soli due cilindri originali usati durante le riprese da Gene Wilder, attore scomparso nel 2016. Fu disegnato dalla costumista Helen Colvig, realizzato in feltro di lana color rame e cucito a mano dai sarti dello studio cinematografico. Il cappello mostra i segni del tempo e dell’uso sul set: ci sono piccoli strappi sulla tesa, macchie e zone scolorite, dettagli che per i collezionisti non fanno che aumentare il valore e il fascino dell’oggetto. Non resta che scoprire chi riuscirà ad aggiudicarselo e a quale cifra.

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