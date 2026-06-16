Addio a William Smithers, il "supercattivo" della serie tv Dallas aveva 98 anni: le cause della morte Lo spietato petroliere Jeremy Wendell, nemico giurato di J.R. Ewing, è morto all'età di 98 anni. In carriera si sera specializzato in ruoli di cattivi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Si è spento a 98 anni William Smithers, il volto del malvagio petroliere Jeremy Wendell nella serie tv Dallas. Ne ha dato l’annuncio il Santa Barbara Independent. Nella storica soap aveva il ruolo del petroliere nemico giurato del protagonista J.R. Ewing. Smithers vive a Santa Barbara, in California, e nel corso della sua carriera, si era specializzato in ruoli di personaggi duri e cattivi. Ancora ignota la causa della morte.

Morto William Smithers, il "supercattivo" della soap opera Dallas

Attore caratterista specializzato in ruoli di duri e cattivi, William Smithers è morto a 98 anni. Da anni viveva a Santa Barbara, in California, e a darne la notizia è stato proprio il Santa Barbara Independent. Oltre a Dallas, la soap opera anni Ottanta della Cbs sui magnati del greggio, è ricordato per film come Trouble Man (1972) in cui interpreta la parte di un capitano di polizia, Scorpio di Michael Winner (1973) in cui veste i panni della spia di una spia e, nello stesso anno, Papillon di Franklin Schaffner, nel ruolo dell’inflessibile direttore del carcere Barrot.

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In tv, negli anni Sessanta Smithers interpretò la parte del proprietario del cotonificio di Peyton Mill in Peyton Place della Abc, la prima soap opera in prima serata della televisione americana. In Dallas recitò tra 1981 e 1989 e, in una cinquantina di puntate, creò un personaggio talmente senza scrupoli da far impallidire al confronto J.R. (Larry Hagman). A oggi non sono ancora note le cause del decesso.

Da Broadway alla televisione

Nativo di Richmond, in Virginia, Smithers ha debuttato a Broadway nel 1951 nei panni di Tebaldo in Romeo e Giulietta. L’anno seguente si è unito all’Actors Studio. Sempre sui palchi del teatro ha recitato in Legend of Lovers e in The Shadow of a Gunman. Ma è coi ruoli sul piccolo schermo che ha iniziato a farsi un nome, a partire proprio da quello di Mill in Peyton Place. Tra il 1976 e il 1977 è apparso nello show Executive Suite e prima ancora, nel 1968, è stato il Capitano R.M. Merik nell’episodio Bread and Circuses della serie classica di Star Trek.

Smithers è anche famoso per una causa nei confronti della MGM risalente a quando recitava in Executive Suite, riguardo a una violazione nel contratto dalla parte della major. Il caso, che venne giudicato in suo favore, ha fatto scuola, ed è oggi insegnato nei corsi di diritto dello spettacolo.

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