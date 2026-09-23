William e Kate, il red carpet con Tom Cruise arriva nel giorno più delicato per la Royal Family: esplode il caso Spencer che riapre la ferita di Diana William e Kate tornano sul red carpet con l'attore per la première di Digger, mentre a Londra è bufera sul libro di Charles Spencer, fratello minore di Diana.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Una première affollata di star, una coppia reale molto attesa e un incontro che ormai sembra quasi una tradizione. William e Kate hanno scelto di partecipare alla serata londinese dedicata a Digger, dove sul sul tappeto rosso hanno ritrovato Tom Cruise. Sorrisi, risate e attimi di svago che nascondono una preoccupazione ben più grande che la Royal Family sta vivendo. Eh sì, perché mentre i principi di Galles si mostrano insieme, a Londra è uscito il libro di Charles Spencer – fratello minore di Lady Diana – che sta facendo molto discutere per alcune dichiarazioni. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.

William e Kate, red carpet con Tom Cruise alla premiére di Digger

Il principe William e la principessa Catherine sono tornati sotto i riflettori in occasione della première londinese di Digger, ospitata all’Odeon Luxe Leicester Square nell’ambito della 73esima Royal Film Performance. Al loro fianco c’era ancora una volta Tom Cruise, protagonista del film insieme a un cast che comprende Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed ed Emma D’Arcy. L’evento ha unito spettacolo e solidarietà, sostenendo la Film and TV Charity e i suoi programmi destinati ai professionisti dell’industria cinematografica britannica. Per William e Kate è stata anche un’occasione per ribadire il loro sostegno al cinema nazionale. Il rapporto tra i Wales e Cruise è ormai consolidato: i tre avevano già condiviso il red carpet nel 2022 per Top Gun: Maverick, film particolarmente amato dal principe, che ai BAFTA 2026 aveva ammesso di essere forse "un po’ di parte nei confronti di una persona in particolare", riferendosi proprio a Cruise. L’attore, a sua volta, aveva definito William e Catherine persone che ama e per le quali nutre grande rispetto: "Li adoro. Sono persone adorabili e ho un grande rispetto per loro."

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La loro amicizia è legata anche alla comune passione per l’aviazione e al sostegno alla London Air Ambulance. La serata ha avuto, inoltre, un significato particolare per Catherine, tornata a partecipare a uno degli appuntamenti più importanti della stagione cinematografica dopo il periodo dedicato alle cure e l’annuncio della remissione nel gennaio 2025. Nel frattempo, Harry ha partecipato ai WellChild Awards 2026, confermando la sua presenza alle iniziative benefiche a cui è maggiormente legato, ancora una volta senza Meghan.

Il Canto del Cigno, il libro di Charles Spencer scuote la Royal Family: nuove dichiarazioni su Diana

Contemporaneamente alla première, è tornato al centro dell’attenzione il conte Charles Spencer, autore del libro Il Canto del Cigno. Diana, mia sorella, pubblicato proprio lo stesso giorno dell’evento londinese. Nel volume Spencer propone nuovi ricordi e ricostruzioni sulla morte della principessa Diana e sui rapporti con la famiglia reale, concentrandosi anche su Carlo. Tra gli episodi più controversi c’è quello in cui il conte sostiene che Carlo fosse "euforico" quando gli comunicò la morte di Diana e che, nei giorni successivi, durante una discussione sull’organizzazione dei funerali, avrebbe detto: "State tranquilli, ce ne dimenticheremo presto". Buckingham Palace ha lasciato intendere che questa ricostruzione potrebbe non essere accurata, ricordando come il dolore per la perdita di un fratello possa "offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare la memoria in modi che altri non riconoscono".

Spencer è tornato sull’argomento anche parlando con la BBC, dove ha confrontato la vicenda di Diana con quella vissuta oggi da Harry e Meghan, definendo la pressione dei media una "cancerous influence". Il conte ha però precisato: "Non sono qui per parlare a nome di Harry e Meghan", spiegando di voler essere vicino a entrambi i figli della sorella: "Io sono dalla parte dei figli della mia defunta sorella, di entrambi. E se uno dei due avesse bisogno di qualcosa, sarei lì per lui allo stesso modo". William, interpellato sul libro durante una visita a un cinema indipendente di Londra, ha scelto di non commentare. E mentre il volume riapre una ferita mai davvero chiusa – quella di Diana -, secondo il Times, Harry sarebbe in trattative per un documentario dedicato alla madre in vista del trentesimo anniversario della sua morte, nel 2027. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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