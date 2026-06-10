Addio a William Hasley, è morto lo sceneggiatore de I Puffi: il suo corpo trovato sulle colline di Hollywood, è mistero sulla causa L'uomo, 78 anni, era stato rinvenuto esanime sabato scorso: ancora sconosciute le cause del decesso, avvenuto nel corso di un'escursione

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Instagram di William Hasley

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Alla fine è arrivata l’identificazione del corpo dell’escursionista morto trovato lo scorso sabato a Runyon Canyon, tra le colline di Los Angeles: si tratta di William Hasley, scrittore e sceneggiatore di diverse serie televisive americane, tra cui anche I Puffi. In base a quanto riportato dal New York Post, il 78enne sarebbe stato ritrovato privo di sensi intorno alle 19 della giornata di sabato, 6 giugno, in un celebre percorso naturalistico della zona di Hollywood. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte dei vigili del fuoco in loco, arrivato grazie anche a un elicottero.

Morto William Hasley, sceneggiatore de I Puffi: le cause della morte

Ancora sconosciute, al momento, le cause della morte di William Hasley, classe 1948, trovato esanime in un noto percorso naturalistico sulle colline di Hollywood. Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, Hasley era noto in quanto sceneggiatore e autore di famose serie tv animate, scritte per Universal Pictures, Warner Bros. e 20th Century Fox come: I Puffi, Swift Justice, Ghost Stories, La signora in giallo, Kung Fu, Young Riders e Highway to Heaven. Hasley aveva all’attivo anche diversi progetti editoriali, come l’autobiografia ci Caytlin Jenner, Finding the Champion Within, con la quale aveva anche un profondo rapporto di amicizia.

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Laureato alla Marshall University, era docente di sceneggiatura all’Università della California di Los Angeles, in cui aiutava gli studenti a "sviluppare il proprio stile distintivo", trasformandolo in un lavoro "coinciso e creativo per il mercato in continua evoluzione di oggi".

Il ricordo di amici e parenti

Ambientalista, era appassionato di equitazione e faceva volontariato. La sua biografia dice: "Quando Will non è impegnato a rispettare una scadenza, probabilmente lo si trova a contestare il municipio per una questione ambientale, a scrivere un articolo, a insegnare un corso di scrittura alla UCLA, a fare volontariato in una mensa per i poveri o a parlare a un’organizzazione giovanile". Era stato spostato con l’attrice Robin Riker, presenza costante in televisione dagli anni ’80 e nota per la sua partecipazione alla sitcom Brothers e per il suo ruolo di Beth Logan nella longeva soap opera The Bold and the Beautiful.

"L’ho visto sabato mentre portava a casa la spesa. È molto triste che sia dovuto morire completamente da solo in questo modo", il malinconico ricordo di un vicino di casa confidato al New York Post. Si attende un comunicato proprio da parte di Caytlin Jenner e della UCLA, contatti dai media americani a seguito della tragedia.

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