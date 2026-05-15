Will Smith, Amazon sborsa 70 milioni per il suo nuovo film: l'accordo siglato che ha lasciato tutti senza parole Diretto da David Gordon Green, parlerà di due agente federali invischiati in una indagine su un omicidio avvenuto nel carcere più sicuro al mondo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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È arrivata l’ufficialità del nuovo progetto di Will Smith, un thriller intitolato Supermax e in cui l’attore vestirà i panni di un agente dell’FBI alle prese con un omicidio avvenuto all’interno di un carcere di massima sicurezza. Si tratterà del primo lavoro dopo anni per Smith non facente parte di un grande franchise. Per assicurarsi i diritti della distribuzione, che avverrà esclusivamente in streaming, Amazon MGM ha siglato un accordo della bellezza di 70 milioni di dollari. Le riprese dovrebbero partire da agosto e sono in corso i casting, con l’agente partner di Smith nella pellicola che dovrebbe essere interpretato da una donna. Ecco cosa sappiamo.

Supermax, il nuovo progetto di Will Smith in streaming su Amazon

Poteva arrivare a Cannes, ma Amazon MGM si è messo di mezzo prima che accadesse. La distribuzione di Supermax, nuovo film con protagonista Will Smith, arriverà quindi esclusivamente in streaming. Scritto da David Weil e David J. Rosen, noti per il loro lavoro nelle serie TV Hunters e Invasion, sarà girato da David Gordon Green (Halloween, ma anche Strafumati e L’Esorcista – Il Credente).

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Un discreto voto di fiducia nel progetto, ma anche in Smith, da parte di Amazon, che ha deciso di investire ben 70 milioni di dollari in un attore che, negli ultimi 4 anni dallo schiaffo a Chris Rock, ha partecipato solo a Bad Boys: Ride or Die. Per molti, Smith è l’artista, assieme a Tom Cruise, più presente al botteghino degli ultimi 30 anni e quindi una scommessa che vale sempre la pena di fare.

La produzione più costosa della carriera di Green e quando esce Supermax

Si tratterà del film col budget più elevato dell’intera carriera di David Gordon Green, che ha alle spalle anche diverse serie di film di grande successo, tra cui quattro capitoli di Halloween. Per Amazon ha recentemente diretto la serie TV Scarpetta, con protagoniste Jamie Lee Curtis e Nicole Kidman e tratta dai romanzi di Patricia Cornwell.

Weil e Rosen saranno anche produttori esecutivi, insieme alla produttrice associata Natalie Laine Williams. Il CEO di Miramax Jonathan Glickman, la presidente della divisione cinematografica Alexandra Loewy, il direttore operativo Thom Zadra e il vicepresidente senior Spencer Ela sono coinvolti come produttori esecutivi. Attualmente non abbiamo notizie su una potenziale data di uscita per Supermax, essendo ancora in fase embrionale.

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