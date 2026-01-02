Will Smith, la denuncia choc: un violinista lo accusa di molestie sessuali. Cos’è successo
L’attore statunitense è stato citato in giudizio dal musicista che ha preso parte al suo ultimo tour: si parla anche di ritorsioni e licenziamento illegittimo
Grossi guai in vista per Will Smith. L’attore statunitense, infatti, è stato denunciato da Brian King Joseph, il violinista che ha preso parte alla sua ultima tournée musicale. Il musicista ha accusato Smith di molestie sessuali e l’ha citato in giudizio anche per ritorsioni e licenziamento illegittimo. L’attore, 57 anni, dovrà quindi rispondere alla causa depositata presso il tribunale di Los Angeles e difendersi dalle accuse di presunte avance e non solo. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Will Smith denunciato per molestie: la vicenda controversa
Nella giornata di ieri giovedì 1° gennaio 2025 il musicista Brian King Jospeh ha sporto denuncia contro Will Smith. Il violinista, salito alla ribalta ad America’s Got Talent, era stato ingaggiato dall’attore e cantante per un concerto nel 2024, per poi entrare in pianta stabile nella sua live band per il tour del 2025 e per un nuovo disco. Proprio nell’anno appena concluso, tuttavia, i rapporti si sarebbero fatti tesi in seguito a un episodio risalente a marzo. In un hotel di Las Vegas, dove andava in scena la prima tappa del tour, infatti, Brian King avrebbe trovato un biglietto a sfondo personale e sessuale nella sua stanza, dove qualcuno si sarebbe intrufolato in sua assenza. Il violinista avrebbe allertato le autorità e, stando alla sua ricostruzione, sarebbe stato licenziato dal team di Will Smith pochi giorni dopo, accusato di essersi inventato l’intera vicenda. Stando a quanto riportato da Fox News il violinista ha deciso di presentare la denuncia presso il tribunale di Los Angeles, citando in giudizio l’attore di Philpadelphia per molestie sessuali, ritorsioni e licenziamento illegittimo e sostenendo di avere sofferto di stress post-traumatico e di danni economici e reputazionali.
La reazione dell’attore e cosa succederà
Will Smith ha deciso di non rispondere e di non commentare la causa civile, esaminata dal magazine Variety. Al momento, ovviamente, non ci sono né conferme né smentite riguardo quanto denunciato dal violinista Brian King Joseph; quel che è certo è che Smith dovrà difendersi dalle accuse e allontanare le voci di presunte molestie sessuali e non solo. Per l’attore statunitense purtroppo non si tratta dei primi problemi legali. A più di tre anni dall’episodio dello schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar (che gli è costato il ban dagli Academy Awards per dieci anni), infatti, anche la moglie dell’attore era stata accusata di violenza e molestie da Bilaal Salaam, un ex collaboratore stretto di Smith, intentando una causa da 3 milioni di dollari.
