Will Smith, il passato che non tutti conoscono diventa una serie: prima del principe di Bel-Air c’era il ragazzo di Philadelphia
Una nuova serie riporta Will Smith nella Philadelphia degli esordi, prima della fama e di quel grande successo televisivo che avrebbe cambiato tutto.
Prima di conquistare Hollywood, Will Smith aveva già imparato a stare sotto i riflettori, ma con un microfono in mano e Philadelphia alle spalle. Ora quella fase decisiva della sua vita sarà al centro di 215, una nuova serie incentrata sugli anni in cui Il Principe di Bel-Air muoveva i primi passi accanto a DJ Jazzy Jeff. Ma non sarà un semplice viaggio nostalgico: la serie racconterà ambizioni, amicizie, ostacoli e il prezzo di un successo ancora tutto da conquistare. Di seguito, tutti i dettagli.
Will Smith torna a Philadelphia: di cosa parla 215, la nuova serie in cantiere
Secondo quanto anticipato da Deadline, Will Smith starebbe sviluppando 215, una nuova serie che guarda agli anni precedenti alla sua consacrazione come attore. La storia sarà ambientata nella Philadelphia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 e seguirà un giovane rapper e il suo DJ, tra ambizioni musicali, amicizia e desiderio di costruirsi un futuro attraverso l’hip hop. Il titolo richiama il prefisso telefonico della città. Al centro del racconto ci sarà la fase in cui Smith era conosciuto come The Fresh Prince e formava con DJ Jazzy Jeff un duo destinato al successo internazionale, con brani come Parents Just Don’t Understand e Summertime. 215 sarà prodotta da Westbrook Studios, fondata da Smith e Jada Pinkett Smith, insieme a The Malar Group. Il progetto è ancora in sviluppo e non sono stati comunicati né il cast né una data di debutto.
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Will Smith: il successo con Willy, Il Principe di Bel-Air
Passano gli anni, ma per noi Will Smith è e sarà sempre ‘Will’ de ‘Il Principe di Bel-Air, serie di successo degli anni ’90. La storia segue, appunto, le vicende di Will, un ragazzo intelligente e vivace cresciuto in un quartiere difficile di West Philadelphia. Dopo essere stato coinvolto in una rissa durante una partita di basket, sua madre, preoccupata che possa finire nei guai, decide di mandarlo a Los Angeles, lontano dall’ambiente in cui è cresciuto. Qui Will si trasferisce a Bel-Air, una delle zone più prestigiose e benestanti della città, dove viene ospitato dalla zia Vivian e da suo marito Philip Banks, un giudice dalla personalità rigida e autorevole.
Inutile dire che Il principe di Bel-Air ha cambiato radicalmente la carriera di Will Smith, portandolo dalla musica al successo come attore a Hollywood. La serie non era solo e semplicemente comica: affrontava anche temi come razzismo, disuguaglianze sociali e problemi familiari. Grazie agli ascolti elevati e alla famosa sigla rap Yo Home to Bel-Air, lo show è diventato un fenomeno internazionale, ancora oggi ricordato da diverse generazioni.
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