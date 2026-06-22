Apple ha fatto una mossa geniale: unendo horror e commedia ha creato la migliore serie del 2026. Il paragone con Twin Peaks è inevitabile La serie Apple TV+ che mescola horror e commedia sta conquistando (giustamente) il pubblico: tra Stephen King, Twin Peaks e le atmosfere di Midnight Mass, il nuovo fenomeno seriale è già diventato il caso dell’estate

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Ci sono serie "immortali" che richiedono tempo per essere apprezzate e altre "stagionali", più leggere, che finiscono per accompagnare un periodo preciso dell’anno. Widow’s Bay, almeno sulla carta, avrebbe dovuto far parte della seconda categoria e invece si sta rivelando a mani basse una delle migliori produzioni del 2026. Il successo della miniserie Apple TV+ non nasce da grandi nomi o da campagne promozionali gigantesche, ma da qualcosa di più semplice e raro: la capacità di farsi divorare episodio dopo episodio.

Ambientata in una piccola comunità che vive su un’isola del New England perseguitata da misteri e leggende locali, la serie creata da Katie Dippold mescola horror e commedia con una naturalezza che oggi si vede sempre meno. E forse è proprio questo il motivo per cui, nel giro di poche settimane, è diventata uno dei fenomeni più chiacchierati del passaparola seriale.

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Non è solo horror: è una comfort series travestita da incubo

La cosa più sorprendente di Widow’s Bay è che riesce a mettere insieme elementi che sulla carta sembrano incompatibili. C’è il mistero soprannaturale, ma anche l’umorismo surreale. Ci sono creature inquietanti e antiche maledizioni, ma anche personaggi buffi e situazioni da sitcom e le due realtà convivono alla perfezione, riuscendo a spezzare il ritmo ogniqualvolta si avverte la sensazione che la scena stia puntando troppo verso una delle due.

Katie Dippold, che non a caso si è fatta le ossa nel mondo della commedia, ha costruito una serie che non sacrifica mai uno dei due registri. L’orrore resta tale, ma le risate nascono dai personaggi e non dalla parodia. Il risultato è una serie che riesce a mettere a proprio agio lo spettatore anche mentre racconta storie inquietanti: un equilibrio raro, che ricorda certe produzioni capaci di trasformare l’orrore in qualcosa di quasi "accogliente", senza perdere tensione o mistero.

Il pregio più grande di Widow’s Bay è proprio questo: essere sia leggera quanto basta per accompagnare una maratona estiva, sia sufficientemente intrigante da rendere difficile fermarsi a un solo episodio.

Da Twin Peaks a Stephen King: tutti i riferimenti di Widow’s Bay

Guardando Widow’s Bay è impossibile non pensare a Twin Peaks. Non tanto per la trama, quanto per l’atmosfera. La piccola comunità piena di personaggi eccentrici – dalla segretaria ottantenne del sindaco all’albergatore che ha paura di dormire nel suo stesso hotel; dallo sceriffo che non vede l’ora di dare le dimissioni al vecchio marinaio che conosce tutte le leggende dell’isola -, i segreti nascosti dietro la normalità quotidiana e quella sensazione costante che qualcosa di inspiegabile possa emergere da un momento all’altro richiamano inevitabilmente l’opera di David Lynch.

Allo stesso tempo, la serie sembra attingere a piene mani dall’immaginario di Stephen King. Le leggende tramandate da generazioni, le paure collettive, il soprannaturale che si intreccia con i rapporti umani e la dimensione quasi "familiare" della cittadina, che vive e respira come un’unica entità, ricordano molti dei racconti dello scrittore americano. E in alcune atmosfere è facile intravedere anche l’influenza della miniserie Midnight Mass, realizzata nel 2021 da Mike Flanagan: la comunità isolata, il senso di minaccia che cresce lentamente, la capacità di usare l’elemento horror per raccontare qualcosa di più profondo sui personaggi e, chiaramente, il tema della fede e della religione.

Ma se c’è un riferimento che forse spiega ancora meglio il tono di Widow’s Bay, quello è Ash vs Evil Dead: l’ironia costante, il gusto per il grottesco, la violenza che si mescola alla comicità e quella sensazione di "caos controllato" che attraversa ogni episodio della serie firmata una decina di anni fa da Sam Raimi con il leggendario Bruce Campbell. È lì che la serie trova una delle sue chiavi più originali, evitando di prendersi troppo sul serio ma senza mai diventare parodia.

Widow’s Bay però non si limita a citare questi modelli: li rielabora, li mescola e finisce per costruire una propria identità.

Ogni episodio è un viaggio antologico dentro l’universo horror

Uno degli aspetti più divertenti della serie è che ogni puntata sembra appartenere a un sottogenere diverso. C’è l’episodio che richiama le antiche leggende del mare e la figura della strega marina, quello dedicato all’occultismo e ai rituali wiccan, per non parlare della casa infestata, la leggenda metropolitana del boogeyman e persino una parentesi ambientata nel Settecento, tra possessioni, superstizioni e creature immortali che stringono patti col demonio.

La cosa più interessante è che nessuno di questi elementi appare gratuito, anzi sono tutti inseriti in contesti credibili e dal taglio prettamente comedy (un appuntamento romantico, un social party e così via). Pur cambiando continuamente tono e immaginario, la serie non perde mai di vista la trama orizzontale: è come assistere a una piccola antologia horror nascosta all’interno di una storia più grande.

Il cast dimostra che non servono sempre le superstar

Un altro elemento che contribuisce al successo della serie è il cast. In un’epoca in cui molte produzioni puntano tutto sui grandi nomi, Widow’s Bay ha scelto una strada diversa. A guidare la serie c’è Matthew Rhys, che molti ricorderanno per aver interpretato Philip Jennings nella serie The Americans, affiancato da veterani come Stephen Root e Dale Dickey e volti noti, ma decisamente non mainstream, come Kate O’Flynn e Kevin Carroll, oltre al cameo di Betty Gilpin presente in un solo episodio.

Pur non puntando su una sfilata di nomi da blockbuster – anzi, forse proprio per quello – Widow’s Bay riesce a dare vita a personaggi credibili e immediatamente riconoscibili e dopo pochi episodi si ha la sensazione di conoscere davvero gli abitanti della cittadina. Prima ancora dei misteri, a interessare sono le persone che li stanno vivendo ed è proprio questo a rendere più coinvolgenti anche gli eventi soprannaturali.

In una stagione piena di serie pensate per essere dimenticate nel giro di una settimana, Widow’s Bay è riuscita nell’impresa più difficile: trasformare una cittadina immaginaria in un posto dal quale, una volta entrati, non si ha più voglia di uscire. O forse, proprio come accade ai suoi abitanti, non si può più farlo…

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