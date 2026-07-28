Whoopi Goldberg ha già dimenticato Un Posto al Sole: la vera svolta è su Netflix con un dolore da superare La piattaforma streaming annuncia Women Like Us, una commedia al femminile con Goldberg, Vanessa Williams e Jenifer Lewis, prodotta anche da Michelle Obama.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’Italia ha avuto l’onora di vederla nella soap Un Posto Al Sole, come guest star in occasione del trentesimo anniversario della serie. Adesso per, Whoopi Goldberg guarda avanti e nella sua agenda c’è un nuovo progetto per Netflix, ovvero, Women Like Us. Si tratta di una commedia corale e, la cosa ancora più bella, è che vanta la presenza di un cast tutto al femminile. Accanto a Goldberg, infatti, ci saranno anche Jenifer Lewis , Vanessa Williams e Vivica A. Fox. Se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli, be’, dovete proseguire la lettura.

Women Like Us, Whoopi Goldberg tra le protagoniste del nuovo film Netflix: la trama

Stando a quanto si apprende da Deadline, Netflix ha annunciato una nuovissima commedia il cui titolo è Women Like Us. Trattasi di un progetto che riunisce Macro Film Studios di Charles D. King e Higher Ground, la casa di produzione degli Obama. La protagonista è una donna rimasta vedova da poco che, proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo 30entesimo anniversario di matrimonio, viene convinta dalla sorella e dalle sue migliori amiche a trascorrere un weekend negli Hamptons. Quello che nasce come un momento per distrarsi si trasforma presto in un’occasione per confrontarsi con il dolore, il significato del matrimonio, il forte legame tra le donne e la possibilità di ricominciare a inseguire i propri sogni, anche quando sembra troppo tardi.

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A dirigere il film sarà Tasha Smith, già regista di episodi di serie come Bel-Air e Harlem. La sceneggiatura è firmata da Ali Kinney, conosciuta per Ginny & Georgia e Love Life, con la collaborazione di Tracy Oliver, autrice di Girls Trip e The Blackening.

Women Like Us, non solo Golberg nel cast della commedia Netflix

Il film sarà girato a New York in autunno e vedrà nel cast, oltre a Whoopi Goldberg, anche Jenifer Lewis, Vanessa Williams e Vivica A. Fox. Il progetto rappresenta la prima collaborazione tra Macro e Higher Ground. Le due società stanno, inoltre, lavorando ad altri titoli per Netflix, tra cui All the Sinners Bleed e The Altruists, oltre a una commedia ancora senza titolo con Julianne Moore, incentrata sul rapporto tra madre e figlia.

La produzione sarà curata da James Lopez e Poppy Hanks per Macro e da Anikah McLaren e Mark R. Wright per Higher Ground, mentre Michelle Obama sarà produttrice esecutiva insieme a Charles D. King.

Whoopi Goldberg guest star di Un Posto al Sole, dove rivedere l’episodio in streaming

Di recente, Goldberg è stata la guest star della soap italiana Un Posto al Sole, in occasione del 30esimo anniversario della storica serie. Su Rai 3, ha ricoperto il ruolo di Eleonor Price, un’imprenditrice americana. Se vi siete persi questo episodio, potrete rivederlo in streaming – così come tutti gli altri della soap – sulla piattaforma RaiPlay.

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