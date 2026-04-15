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Sister Act e l'Italia, un amore che dura da oltre 30 anni: Whoopi Goldberg in Un posto al sole è molto più di un cameo

Quando una star diventa parte della nostra cultura pop: la storia d’amore tra Whoopi e l’Italia, partita dai Casinò di Reno e arrivata fino a Palazzo Palladini a Napoli

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Whoopi Goldberg - Sister Act
Ufficio Stampa Rai

Quando si parla di Whoopi Goldberg, si tende a pensare subito alla suora più famosa della storia del cinema. Eppure, prima di infilarsi il velo, Goldberg era già un nome pesante: un Oscar (miglior attrice non protagonista) per Ghost, una carriera teatrale dirompente, un talento comico e drammatico che l’aveva resa una delle interpreti più versatili degli anni ’80 e ’90. Ma è con Sister Act – Una svitata in abito da suora che la sua immagine cambia per sempre. Non solo un ruolo riuscito: un archetipo. La suora pop, ironica, materna, capace di trasformare un coro stonato in una comunità. Un personaggio che ha superato il film stesso, diventando un simbolo culturale.

La suora pop e l’Italia: un amore lungo trent’anni

Il successo di Sister Act non ha solo consolidato la carriera di Goldberg: l’ha trasformata in un volto universale. In Italia, soprattutto, il film è diventato un rito televisivo, un appuntamento fisso che ha contribuito a "nazionalizzare" Whoopi. È una delle rare star hollywoodiane percepite come familiari, quasi di casa. L’Italia dopotutto ha sempre avuto un debole per i personaggi che uniscono spiritualità e leggerezza, e la suora pop di Whoopi è perfetta per un Paese che vive la religione anche come spettacolo, tradizione, folklore. Deloris Van Cartier – anzi, suor Maria Claretta – parla a tutti: credenti, non credenti, bambini, nonne, famiglie intere. È un’icona trasversale, capace di superare barriere culturali e generazionali.

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Molto più di Sister Act: oltre la suora, un impero culturale

Mentre l’immaginario collettivo continuava a identificarla con la suora più famosa del cinema, Whoopi Goldberg costruiva un percorso professionale sorprendente. È una delle pochissime artiste ad aver vinto l’EGOT – praticamente il Grande Slam nell’ambito dell’intrattenimento statunitense: Emmy, Grammy, Oscar e Tony -, è stata la prima artista di colore a condurre da sola gli Oscar, è diventata colonna portante di The View, uno dei talk show più influenti degli Stati Uniti. Una presenza costante, autorevole, spesso scomoda per le sue posizioni in quanto sostenitrice di numerose cause sociali, sempre riconoscibile. La sua carriera non ha mai seguito una linea retta: è un mosaico di cinema, televisione, attivismo, comicità e cultura pop. Insomma, una figura che non ha mai smesso di reinventarsi.

Il cerchio che si chiude: Whoopi a Un posto al sole

Ed è qui che arriva la sorpresa più recente: la partecipazione a Un posto al sole. Un cameo inatteso, quasi surreale, che però racconta molto del rapporto tra Goldberg e l’Italia. Non è solo l’ospitata di lusso di una star internazionale che appare in una soap italiana: è un ritorno simbolico in un Paese che l’ha amata, citata, imitata, trasformata in icona domestica, come se fosse davvero "una di noi". La sua presenza a Napoli, sul set della serie, è la conferma di un legame culturale che dura da trent’anni.

Perché suor Maria Claretta piace ancora a tutti

Perché Goldberg continua a essere rilevante? Perché incarna un’idea di pop che non passa mai di moda: empatia, ironia, autenticità. La suora di Sister Act è diventata un simbolo, ma dietro quel simbolo c’è un’artista che non ha mai smesso di reinventarsi. E oggi, dai talk show americani alle soap italiane, la sua parabola dimostra che alcune icone non invecchiano: semplicemente vivono una nuova stagione.

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