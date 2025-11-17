Trova nel Magazine
WhatsApp, nasce la modalità Stranger Things: il trucco rapido per effetti, suoni e sfondi della serie. Come attivarla

Scoppia la mania Stranger Things su WhatsApp: toni, sfondi e chatbot a tema trasformano le chat in un viaggio a Hawkins con pochi, semplici passaggi. I dettagli

L’ultimo capitolo di Stranger Things e ormai alle porte (il primo blocco di episodi uscirà il 27 novembre su Netflix) e i fan non stanno più nella pelle, tanto a cercare modi per rimanere ‘legati’ a questa serie e immergersi nell’atmosfera di Hawkins. E cosa c’entra WhatsApp in tutto questo? Be’, a quanto pare, l’ultima tendenza corre proprio sulla piattaforma, dove sta spopolando una modalità non ufficiale che permette di dare alle chat un aspetto inquietante e nostalgico allo stesso tempo. Siete curiosi di sapere in cosa consiste questa modalità? Bene, allora proseguite la lettura e sappiate che attivarla è piuttosto semplice.

WhatsApp: che cos’è la modalità Stranger Things e come attivarla

La stagione finale di Stranger Things sta per arrivare e, sui social, e anche su WhatsApp, sta spopolando il cosiddetto "modo Stranger Things", ovvero, una modalità che consiste in una serie di personalizzazioni non ufficiali che permettono di cambiare suoni, sfondi e creare chatbot ispirati alla serie. Tutto si può fare senza app esterne, modificando manualmente alcune impostazioni. La personalizzazione più diffusa è quella del tono di notifica, sostituibile con la colonna sonora della serie tramite Impostazioni > Notifiche > Tono di notifica e aggiungendo un file audio scaricato sul telefono. Oltre ai suoni, con AI come Meta è possibile generare immagini a tema (ad esempio Undici che usa i poteri o Hawkins immersa nella nebbia) da usare come sfondi per le chat. Si possono anche creare chatbot IA modellati su personaggi come Dustin, Undici o il Mind Flayer, tramite la sezione di WhatsApp dedicata alle IA. Questi bot imitano lo stile dei personaggi, anche se rispondono solo grazie a modelli linguistici automatizzati.

Tra i prompt più popolari per generare immagini ci sono scene iconiche della serie, come Lucas nel bosco, il gruppo in bici sotto le luci di Natale o Dustin nel Sottosopra. Le immagini possono essere salvate e condivise o usate come sfondi personalizzati. È importante però usare queste funzioni in modo responsabile: non inserire dati personali, non richiedere contenuti che violino copyright e ricordare che WhatsApp e Meta non supportano ufficialmente queste personalizzazioni.

Per la gioia dei fan e in pochi passaggi, quindi, si può trasformare WhatsApp in un’esperienza a tema Stranger Things, tra atmosfere anni ’80, notifiche personalizzate e chatbot ispirati ai personaggi. In questo modo, l’attesa per guardare gli episodi dell’ultima stagione sarà più divertente e meno ‘pesante’.

Stranger Things 5: quando esce in streaming su Netflix l’ultima stagione

Come vi abbiamo anticipato, gli episodi dell’ultima stagione di Stranger Things non usciranno in un’unica volta. Per poterli guardare tutti e otto, dovremo attendere tre diverse uscite: il primo gruppo arriverà il 27 novembre, il secondo sarà disponibile dal 26 dicembre e il finale conclusivo uscirà il 1° gennaio 2026.

