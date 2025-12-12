Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

What’s in the Box, quando esce e come funziona il game show di Netflix: colpi di scena epici e premi da sogno

Tra blind box giganti, alleanze lampo e premi che cambiano la vita, il nuovo game show di Netflix arriverà a dicembre con Neil Patrick Harris alla guida.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non solo film e serie tv, su Netflix sono disponibili anche numerosi format di intrattenimento e, preparatevi, perché tra qualche giorno approderà anche What’s In The Box?, il nuovo game show condotto (niente di meno) da Neil Patrick. Quest’ultimo, dopo quasi tre anni di inattività in cui si è dedicato a David Burtka e ai gemelli Harper Grace e Gideon Scott, torna come conduttore con un nuovo format in cui sono presenti scatole giganti che nascondo premi pazzeschi e non solo. Scopriamo ulteriori dettagli.

Cos’è e quando esce su Netflix What’s In The Box?

Il 17 dicembre 2025, su Netflix uscirà What’s In The Box?, un game show (la cui prima stagione è composta da sei episodi) che unisce quiz, intuizione, strategia e mistero, e in cui non mancherà tanta tensione. La competizione ruota attorno a grandi scatole misteriose che contengono premi pazzeschi ma anche sorprese e colpi di scena. I concorrenti devono indovinare cosa c’è dentro, ma l’apertura della scatola può cambiare completamente l’esito del gioco, rendendo il format semplice sì, ma anche molto coinvolgente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

What’s In The Box?, come funziona il game show di Netflix

Si tratta di un gioco molto ‘curioso’ e adesso vi sveleremo come funziona. Tredici grandi scatole dorate contengono premi straordinari e otto coppie di concorrenti si sfidano in quiz rapidissimi per avere il diritto di aprirle. Una volta scoperto il premio, bisogna difenderlo, perché gli avversari possono tentare di sottrarlo nelle manche successive. Il gioco richiede conoscenza, intuito, strategia e astuzia, con alleanze veloci e instabili e colpi di scena continui. La sfida culmina nella Super Box, l’ultima scatola riservata alla coppia in finale con più premi ancora in mano, contenente un mega premio da oltre 250.000 dollari.

Neil Patrick è il conduttore di What’s In The Box?

Come avrete capito, a condurre questo format (che promette bene) sarà proprio lui, Neil Patrick. Il celebre attore, noto in particolare per il ruolo di Barney Stinson in How I Met Your Mother, torna su Netflix come conduttore portando energia, glamour e un tocco di malizia. Premiato con Emmy e Tony, ha esperienza in quiz televisivi come Best Time Ever e Genius Junior. Già volto Netflix in Una serie di sfortunati eventi, How I Met Your Mother e Uncoupled, torna davanti alle telecamere dopo tre anni dedicati alla famiglia, al marito David Burtka e ai gemelli Harper e Gideon.

Quando esce e dove vedere in streaming What’s In The Box?

Se anche voi vi siete incuriositi e volete immergervi nella visione di questo game show, sappiate che dovrete attendere il 17 dicembre 2025, giorno in cui What’s In The Box uscirà in streaming su Netflix.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Le 10 serie TV più viste (dal 17 al 23 novembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 17 al 23 novembre

Serie tv, il formato ideale per appassionarsi a racconti, universi complessi e perso...
Squid Game - La Sfida 2, quando escono in streaming su Netflix gli ultimi episodi del reality

Torna su Netflix la serie Tv più spietata del mondo con premi da record: si soffre molto più che in Squid Game

La seconda stagione del reality più spietato è pronta: giochi psicologici, incubi, s...
Squid Game: America, novità sullo spin-off-americano

Squid Game: America per Netflix: le prime rivelazioni shock sul nuovo spin-off USA

Dopo mesi di attesa emergono dettagli interessanti su Squid Game: America, lo spin-o...
Lupin Parte 4, quando esce la quarta stagione della serie Netflix

Lupin è tornato, Netflix svela la prima puntata della Parte 4: Assane Diop più audace che mai

Dopo tre anni di attesa, il ladro gentiluomo Assane Diop torna su Netflix con la qua...
Stranger Things

Netflix apre le porte ai fan e diventa una 'casa' per tutti: la notizia è incredibile e già virale

Un viaggio tra set, giochi e ristoranti ispirati alle serie più amate: Netflix inaug...
Netflix compra Warner: quali franchise si è accaparrato il Colosso dello streaming

Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming

L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...
Harry Potter

Netflix e Warner Bros, la fusione che potrebbe riscrivere per sempre le regole di Hollywood: cosa cambierà

La trattativa esclusiva tra Netflix e Warner Bros. corre verso un accordo storico: u...
Netflix elimina una utile funzione e i fan insorgono: cosa succede

Netflix elimina una funzione utilissima per gli utenti: cosa è cambiato

Il Colosso dello streaming ha eliminato dalla propria app la funzione di casting, ob...
Squid Game 3 su Netflix

Serie tv Netflix, le novità di novembre (con doppia bomba): ecco Squid Game e il finale choc di Stranger Things

Un mese tra grandi ritorni e nuove sorprese: da Stranger Things 5 a Squid Game: La s...

Inglas Vetri

Vetro e arredamento

Come arredare con stile garantendo l'efficienza energetica

LEGGI

Personaggi

andrea-delogu

Andrea Delogu
Sofia Bartoli

Sofia Bartoli
Valentina Persia

Valentina Persia
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963