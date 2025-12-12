What’s in the Box, quando esce e come funziona il game show di Netflix: colpi di scena epici e premi da sogno Tra blind box giganti, alleanze lampo e premi che cambiano la vita, il nuovo game show di Netflix arriverà a dicembre con Neil Patrick Harris alla guida.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non solo film e serie tv, su Netflix sono disponibili anche numerosi format di intrattenimento e, preparatevi, perché tra qualche giorno approderà anche What’s In The Box?, il nuovo game show condotto (niente di meno) da Neil Patrick. Quest’ultimo, dopo quasi tre anni di inattività in cui si è dedicato a David Burtka e ai gemelli Harper Grace e Gideon Scott, torna come conduttore con un nuovo format in cui sono presenti scatole giganti che nascondo premi pazzeschi e non solo. Scopriamo ulteriori dettagli.

Cos’è e quando esce su Netflix What’s In The Box?

Il 17 dicembre 2025, su Netflix uscirà What’s In The Box?, un game show (la cui prima stagione è composta da sei episodi) che unisce quiz, intuizione, strategia e mistero, e in cui non mancherà tanta tensione. La competizione ruota attorno a grandi scatole misteriose che contengono premi pazzeschi ma anche sorprese e colpi di scena. I concorrenti devono indovinare cosa c’è dentro, ma l’apertura della scatola può cambiare completamente l’esito del gioco, rendendo il format semplice sì, ma anche molto coinvolgente.

What’s In The Box?, come funziona il game show di Netflix

Si tratta di un gioco molto ‘curioso’ e adesso vi sveleremo come funziona. Tredici grandi scatole dorate contengono premi straordinari e otto coppie di concorrenti si sfidano in quiz rapidissimi per avere il diritto di aprirle. Una volta scoperto il premio, bisogna difenderlo, perché gli avversari possono tentare di sottrarlo nelle manche successive. Il gioco richiede conoscenza, intuito, strategia e astuzia, con alleanze veloci e instabili e colpi di scena continui. La sfida culmina nella Super Box, l’ultima scatola riservata alla coppia in finale con più premi ancora in mano, contenente un mega premio da oltre 250.000 dollari.

Neil Patrick è il conduttore di What’s In The Box?

Come avrete capito, a condurre questo format (che promette bene) sarà proprio lui, Neil Patrick. Il celebre attore, noto in particolare per il ruolo di Barney Stinson in How I Met Your Mother, torna su Netflix come conduttore portando energia, glamour e un tocco di malizia. Premiato con Emmy e Tony, ha esperienza in quiz televisivi come Best Time Ever e Genius Junior. Già volto Netflix in Una serie di sfortunati eventi, How I Met Your Mother e Uncoupled, torna davanti alle telecamere dopo tre anni dedicati alla famiglia, al marito David Burtka e ai gemelli Harper e Gideon.

Quando esce e dove vedere in streaming What’s In The Box?

Se anche voi vi siete incuriositi e volete immergervi nella visione di questo game show, sappiate che dovrete attendere il 17 dicembre 2025, giorno in cui What’s In The Box uscirà in streaming su Netflix.

