Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel nuovo film di Martin Scorsese: la prima immagine ufficiale di What Happens at Night Si intitolerà What Happens at Night e segna la settima collaborazione tra Leo e il regista italoamericano, che torna ad atmosfere cupe e introspettive

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Leo e Martin sono di nuovo al lavoro. Come appreso da Deadline, hanno infatti preso il via le riprese per What Happens at Night, nuova fatica di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Patricia Clarkson e Mads Mikkelsen. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Peter Cameron e sarà una produzione Apple Original. Scopriamo assieme tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Iniziate le riprese di What Happens at Night di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence: la prima immagine ufficiale

L’annuncio arriva ufficialmente da Apple Original Films: iniziate le riprese di What Happens at Night, nuovo progetto di Martin Scorsese con un cast d’eccezione guidato dai premi Oscar Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Le riprese sono attualmente in corso nella Repubblica Ceca, con il supporto della Czech Film Commission. Prodotto da Apple Studios e realizzato in collaborazione con STUDIOCANAL, il film, dal tono onirico, disturbante e horror, segue una coppia americana che si reca in una piccola e innevata cittadina europea per adottare un bambino.Tuttavia, una volta arrivati, la realtà si rivela ben diversa dalle aspettative: nulla è come sembra e, mentre il processo di adozione si complica, emergono crepe profonde nel loro rapporto e nella percezione stessa della realtà. Come detto, What Happens at Night è tratto dall’omonimo romanzo di Peter Cameron.

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Nel cast anche Mads Mikkelsen (Mio fratello è un vichingo e Casino Royale), Patricia Clarkson (Sharp Objects e Delirium) e Jared Harris (A House of Dynamite e Chernobyl). Il film segna la nuova collaborazione tra Scorsese, DiCaprio e Apple Original Films dopo il film candidato a 10 premi Oscar Killers of the Flower Moon. Per quanto riguarda Jennifer Lawrence, invece, il nuovo lavoro segue progetti come Causeway e Bread & Roses, oltre al prossimo film thriller giallo The Wives, in cui sarà protagonista e produttrice. Leo e Jennifer, a loro volta, tornano a lavorare assieme dopo Don’t Look Up, uscito su Netflix nel 2021.

Ora si spiega il perchè del baffo di Leo: quando esce What Happens at Night

L’immagine ufficiale di What Happens at Night, diffusa nelle ultime ore, non solo offre un’anticipazione sul tono del progetto, ma chiarisce anche un dettaglio che aveva incuriosito molti: il baffo sfoggiato daLeonardo DiCapriodurante gli ultimi Oscar è proprio legato al suo nuovo ruolo.

What Happens At Night non ha ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, le prime informazioni e il materiale diffuso finora lasciano intuire un film che potrebbe riportare Scorsese verso territori più oscuri e introspettivi, esplorando le dinamiche di una relazione in crisi all’interno di un contesto sempre più enigmatico e disturbante.

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