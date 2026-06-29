È il film horror più atteso del 2026: i licantropi stanno per invadere i cinema italiani con un regista di fama mondiale
Robert Eggers, acclamato regista di Nosferatu, The Northman e The Lighthouse, sta per tornando al cinema con Werwulf, sua lettura del mito dei licantropi
È finalmente approdato il primo trailer ufficiale di Werwulf, nuovo film di Robert Eggers, acclamato autore di, tra gli altri, Nosferatu, The Northman e The Lighthouse. Dopo aver riletto a suo modo il mito dei vampiri e averci raccontato l’origine della storia di Amleto, l’eccentrico regista newyorkese si cimenta coi lupi mannari, in un film che promette di rielaborare tutto quello che sappiamo, o crediamo di sapere, riguardo a queste mitologiche creature. Werwulf dovrebbe approdare nei cinema di tutto il mondo attorno a Natale 2026, ma intanto ci possiamo gustare il trailer ufficiale, che vi lasciamo linkato in calce a questo articolo.
Il trailer ufficiale di Werwulf di Robert Eggers
Per Werwulf, Eggers si è affidato nuovamente al poeta e scrittore islandese Sjon, assieme al quale aveva firmato la sceneggiatura di The Northman, film che ha ripercorso il mito norreno dietro all’Amleto reso celebre da Shakespeare. Affidandosi alla storia è ambientata nell’Inghilterra del XIII secolo, dove una remota zona di campagna viene flagellata dalla presenza di una misteriosa creatura, trasformando le leggende del folklore locale in un incubo reale e viscerale per gli abitanti del villaggio.
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In diverse interviste, Eggers ha affermato che Werwulf è un’esplorazione su devozione, dannazione e sulla natura selvaggia che si nasconde nell’essere umano, ed è stato definito dal regista "la cosa più oscura" che abbia mai realizzato. Eggers ha anche confermato che i dialoghi del film saranno in inglese medio del xiv secolo, per dare un’ulteriore aura di autenticità e autorialità, nel pieno dello stile del regista. "Abbiamo lavorato con due professori di Oxford sui dialoghi, che sono in inglese medio, e poi con un coach di dizione per trovare il modo di modulare la pronuncia", ha rivelato il regista.
Il cast e quando esce Werwulf al cinema
Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista, un contadino colpito da una terribile maledizione; Lily-Rose Depp è sua moglie, per Eggers il vero cuore pulsante del film. Il cast è completato da Willem Dafoe, nei panni di un cacciatore, e Ralph Ineson. Tutti e quattro facevano parte del cast di Nosferatu, sintomo di come Eggers ormai abbia bene in mente a chi affidare i propri ruoli per avere garanzia dell’interpretazione che cerca.
L’uscita americana di Werwulf è fissata per il 25 dicembre 2026. Per quanto riguarda i cinema italiani non è ancora stato confermato se si seguirà la stessa data, oppure se il film slitterà all’inizio del 2027. Nell’attesa, vi lasciamo il trailer ufficiale di Werwulf qui sotto.
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