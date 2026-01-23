Weapons, l'incubo continua: in arrivo il capitolo più disturbante che racconterà le origini del male
Dopo il successo del primo film, Weapons potrebbe avere un secondo film prequel dedicato alla presenza più disturbante della saga: zia Gladys
È un’impresa rara per un attore ricevere una nomination all’Oscar per il suo lavoro in un film horror, ma Amy Madigan è l’ultima a riuscirci: è candidata come migliore attrice non protagonista per il ruolo di zia Gladys in Weapons di Zach Cregger . D’altronde, il film è stato uno dei grandi successi dello scorso anno, motivo per il quale, a mesi dalla sua uscita al cinema, c’è chi si chiede se avrà un sequel. Una possibilità che, ad oggi, è in realtà più vicina alla realizzazione, anche se sotto una veste diversa.
Weapons, in arrivo un prequel dedicato a zia Gladys?
Nel corso di un’intervista rilasciata al portale Deadline, è stata proprio l’attrice candidata agli Oscar a lanciare un indizio importante su un nuovo film. Dopo aver espresso gratitudine a Cregger per averla scelta per il ruolo ormai iconico, Madigan ha rivelato che Weapons potrebbe effettivamente avere un altro film, ma che sarebbe però un prequel, per di più dedicato al suo disturbante personaggio. "Sai, lascio a Zach quello che ha detto. Ha delle idee e ne abbiamo parlato un po’, ma sta finendo di lavorare (a Resident Evil) e vedremo cosa succederà in futuro. – ha ammesso l’attrice, concludendo però positiva – Se succedesse, sarebbe davvero emozionante, ma sai, non ho risposte a questo genere di cose".
Weapons, come detto, è stato uno dei maggiori successi del genere del 2025, incassando 269 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo ottimi voti dalla critica, che ha particolarmente apprezzato l’interpretazione di Amy Madigan. Anche il pubblico ha amato Gladys, ed è proprio spinti da questo amore che Cregger e la New Line Cinema hanno messo in progetto un prequel incentrato sul personaggio. Un film che potrebbe effettivamente entrare in produzione appena conclusi gli attuali impegni del regista.
Amy Madigan verso la conquista dell’Oscar
Tornando alla nomination agli Oscar, Amy Madigan affronterà una competizione d’élite nella corsa alla Miglior Attrice Non Protagonista. Teyana Taylor potrebbe essere la favorita per il suo ruolo nel film Una battaglia dopo l’altra, ma ci sono buone probabilità anche per Wunmi Mosaku in Sinner, e per Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas in Sentimental Value. Se Madigan vincerà il 15 marzo, si unirà a Ruth Gordon come unica altra attrice ad aver vinto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista per un film horror; Gordon vinse il premio nel 1969 per Rosemary’s Baby.
