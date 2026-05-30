Wax si confessa dopo Amici: dall'amore per Angelina Mango alla guerra con Maria De Filippi: "Figuraccia peggiore della vita" Le confessioni del cantante ci riportano indietro ad Amici 22, aprendo alcuni retroscena mai venuti fuori su una delle edizioni più discusse del talent Mediaset.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A distanza di tre anni dalla sua esperienza ad Amici, Wax è tornato a parlare di alcuni dei rapporti più importanti nati all’interno del talent show. Ospite del podcast The Cameron, il cantante ha ripercorso il difficile incontro con Maria De Filippi e ha confessato i sentimenti che, col tempo, aveva sviluppato nei confronti di Angelina Mango.

Wax: dal difficile provino ad Amici all’affetto per Maria De Filippi

Parlando della sua esperienza ad Amici, Wax ha ricordato senza nascondere l’imbarazzo il primo incontro con Maria De Filippi. Il cantante ha spiegato di essersi presentato ai casting senza conoscere realmente il programma e di aver avuto un atteggiamento che oggi lui stesso giudica sbagliato: "Io non conoscevo minimamente Amici, non sapevo di che cosa veramente si trattasse, ma ho seguito quello che mi hanno detto. Così ho fatto il casting e lì ho fatto la figuraccia peggiore della mia vita".

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Ripensando a quel giorno, ha raccontato alcuni episodi che contribuirono a creare immediatamente tensione con la conduttrice: "Sono sceso giù sul palcoscenico di Amici, quello del pomeridiano, mi sono tolto le scarpe, non so perché mi sono tolto le scarpe, vi dico la verità. Poi all’improvviso ho detto a tutti, ‘vabbè adesso mi dovete chiedere di sicuro qualcosa, mi dovete fare le domande… da dove vengo, chi sono, tutto questo e quello, vabbè fatemele ora’". Nonostante quell’esordio complicato, Maria De Filippi decise di andare oltre la prima impressione. Wax è convinto che la conduttrice abbia compreso immediatamente la natura del suo comportamento: "Lei ha visto che era una maschera, come uno scudo, perché è empatica e capisce". Lo stesso artista ha ricordato anche un altro episodio poco felice, quando salutò la commissione con un improbabile: "Buongiorno signorine", ammettendo oggi quanto fosse stato fuori luogo. Le tensioni non si limitarono ai casting. Lo stesso Wax aveva già raccontato che Maria De Filippi, infastidita da alcune sue risposte, arrivò a dirgli: "Guarda, sinceramente, a uno che mi risponde in questa maniera, non lo faccio neanche continuare a cantare". Dopo le scuse, però, la situazione cambiò radicalmente e negli anni il cantante ha sviluppato una profonda gratitudine nei confronti della presentatrice, tanto da dedicarle una canzone durante il serale di Amici. In quel brano le confessava: "Grazie mille, mi hai cambiato la vita".

Wax e il forte legame con Angelina Mango

Nel podcast è arrivata anche una rivelazione che riguarda Angelina Mango. Wax ha ammesso che il loro rapporto non è rimasto a lungo confinato all’amicizia: "Io da quello che so di me stesso è stata amicizia all’inizio, ma poi però dopo un po’ millantavo che fosse amicizia, però non lo era. Ho iniziato a dirmi la verità, per forza". Parole che confermano come il cantante abbia sviluppato sentimenti più profondi nei confronti della collega conosciuta nella scuola. Angelina Mango è stata una presenza fondamentale durante il suo percorso ad Amici. I due hanno condiviso momenti importanti e si sono sostenuti reciprocamente. Lei stessa gli aveva dedicato parole di grande stima, sottolineando come apprezzasse il suo modo di interpretare la musica e di vivere ogni testo con autenticità. Tuttavia, nonostante i numerosi gossip dell’epoca, la cantante ha sempre sostenuto che tra loro esistesse soltanto una forte amicizia.

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