Amici, Wax in ospedale dopo un incidente: la foto col gesso e il silenzio del cantante preoccupa i fan
L cantante ha condiviso sui social uno scatto dall'ospedale in cui appare su una sedia a rotelle e con il braccio ingessato, accompagnandolo con un messaggio particolare.
Il cantante, arrivato alla ribalta con Amici di Maria De Filippi, ha condiviso sui social uno scatto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi follower. Wax appare infatti in ospedale, seduto su una sedia a rotelle e con un braccio ingessato, ma al momento non ha raccontato cosa sia successo né ha fornito particolari sulle sue condizioni.
Wax di Amici, lo scatto dall’ospedale e il messaggio misterioso
A destare preoccupazione è stata proprio quell’immagine, pubblicata nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre, nella quale Wax si mostra in un contesto ospedaliero e con evidenti conseguenze fisiche. Una fotografia che, inevitabilmente, ha fatto scattare le domande di chi lo segue da tempo, anche perché il cantante non ha spiegato la dinamica dell’accaduto e non ha chiarito se l’incidente abbia provocato altri traumi oltre a quello visibile al braccio.
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Accanto alla fotografia, però, l’artista ha scelto di accompagnare la situazione con un pensiero dal significato molto preciso: "Amor fati: non vivere in guerra con ciò che ormai è accaduto". Parole che sembrano suggerire la volontà di affrontare quanto successo con un atteggiamento positivo, senza lasciarsi abbattere da una circostanza evidentemente difficile.
Il significato della frase di Wax
La frase scelta da Wax non sembra quindi essere casuale. "Amor fati" è un’espressione latina traducibile come "amore per il destino" e richiama l’idea di accettare ciò che è accaduto senza continuare a combattere contro qualcosa che ormai non può essere cambiato. Nel suo messaggio, Wax sembra dunque concentrarsi più sull’atteggiamento con cui affrontare il momento che sulle ragioni che lo hanno portato in ospedale. Una scelta che lascia ancora molti interrogativi aperti, ma che allo stesso tempo restituisce l’immagine di un artista intenzionato a guardare avanti nonostante l’imprevisto.
La preoccupazione dei fan
La fotografia ha naturalmente generato numerose reazioni sui social, con i follower che hanno manifestato preoccupazione e affetto nei confronti del cantante. In molti gli hanno rivolto messaggi di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione, mentre altri hanno cercato di capire cosa gli sia successo. Per ora, però, Wax ha scelto di non entrare nei dettagli e di mantenere il silenzio sulla vicenda. Non è quindi possibile stabilire con certezza quali siano state le circostanze dell’incidente né conoscere l’entità precisa delle conseguenze riportate.
Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, si era fatto conoscere dal grande pubblico durante la ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda nella stagione 2022-2023. Il percorso all’interno del talent lo aveva portato fino alla finale dell’edizione, vinta da Angelina Mango, contribuendo a renderlo uno degli artisti più riconoscibili di quella stagione.
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