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Wanna Marchi e Stefania Nobile, parla Jimmy Ghione: "Non dimentico". Lo sfogo in tv e la replica di mamma e figlia

Jimmy Ghione è tornato a parlare della polemica che ha interessato Wanna Marchi e Stefania Nobile. Mamma e figlia al centro del mirino

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

jimmy ghione sfogo

Jimmy Ghione è intervenuto, in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, sulla polemica che riguarda Wanna Marchi e Stefania Nobile e che è venuta fuori dopo la consegna del Premio Internazionale della Cultura, in occasione di una cerimonia privata tenutasi nella Sala della Promoteca del Campidoglio.

Cosa ha detto Jimmy Ghione su Wanna Marchi e Nobile

Ex inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione sta per iniziare la sua esperienza a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. Durante una puntata de La Volta Buona, talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, ha detto la sua sulla scelta di aver assegnato un riconoscimento a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile. "Questa cosa non so se fa male o fa malissimo a tutti noi che abbiamo lavorato tanto su questo caso" – ha ammesso lui – "Siamo stati noi di ‘Striscia’ a scoprire tutto ciò che è successo".

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Ghione ha così ricordato l’inchiesta fatta dal tg satirico di Antonio Ricci e che ha riguardato le truffe, la condanna e l’arresto delle due interessate. Jimmy ha affermato che per lui si tratta di una vera ingiustizia nei confronti delle vittime. "Io sono andato in Brasile a trovarne alcune" – ha raccontato – "Quanta sofferenza ho trovato nei loro occhi. Persone che hanno tentato il suicidio, persone che maldestramente hanno creduto in quelle due persone".

Dopodiché, Ghione ha parlato del fatto che il Comune non c’entra nulla con questa storia, tanto che il sindaco avrebbe preso le distanze. "Hanno fatto una sorta di agguato al Comune" – ha continuato – "probabilmente c’è stata troppa leggerezza". E ancora: "Bisogna fare attenzione perché loro hanno giocato sulle persone, sugli affetti che non c’erano più. Si attaccavano a genitori che avevano perso i figli".

La risposta di Wanna Marchi e Stefania

Dopo le dichiarazioni di Jimmy Ghione, la prima a rispondere è stata la stessa Stefania Nobile che, a tal proposito, ha detto sui social: "Volete fare lo scoop? Fate un confronto tra me e l’Onorevole Nanni. Il consigliere ha assistito alla premiazione". Poi, rivolgendosi all’ex inviato di Striscia, ha affermato: "A me della vostra vita non frega un ca**o. La figuraccia la fate voi: che voi abbiate ancora bisogno di andare in televisione a parlare di me e di mia madre mi fa rendere conto che siete proprio il nulla".
Wanna Marchi ha concluso pubblicando un video in cui mostra il premio ricevuto. "Questo l’ho costruito io, non l’ho rubato", ha detto. E la figlia ha sussurrato: "Questo era di Jimmy Ghione, autodenunciati per appropriazione indebita".

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