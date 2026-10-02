Wanna Marchi e Stefania Nobile, parla Jimmy Ghione: "Non dimentico". Lo sfogo in tv e la replica di mamma e figlia
Jimmy Ghione è tornato a parlare della polemica che ha interessato Wanna Marchi e Stefania Nobile. Mamma e figlia al centro del mirino
Jimmy Ghione è intervenuto, in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, sulla polemica che riguarda Wanna Marchi e Stefania Nobile e che è venuta fuori dopo la consegna del Premio Internazionale della Cultura, in occasione di una cerimonia privata tenutasi nella Sala della Promoteca del Campidoglio.
Cosa ha detto Jimmy Ghione su Wanna Marchi e Nobile
Ex inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione sta per iniziare la sua esperienza a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. Durante una puntata de La Volta Buona, talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, ha detto la sua sulla scelta di aver assegnato un riconoscimento a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile. "Questa cosa non so se fa male o fa malissimo a tutti noi che abbiamo lavorato tanto su questo caso" – ha ammesso lui – "Siamo stati noi di ‘Striscia’ a scoprire tutto ciò che è successo".
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Ghione ha così ricordato l’inchiesta fatta dal tg satirico di Antonio Ricci e che ha riguardato le truffe, la condanna e l’arresto delle due interessate. Jimmy ha affermato che per lui si tratta di una vera ingiustizia nei confronti delle vittime. "Io sono andato in Brasile a trovarne alcune" – ha raccontato – "Quanta sofferenza ho trovato nei loro occhi. Persone che hanno tentato il suicidio, persone che maldestramente hanno creduto in quelle due persone".
Dopodiché, Ghione ha parlato del fatto che il Comune non c’entra nulla con questa storia, tanto che il sindaco avrebbe preso le distanze. "Hanno fatto una sorta di agguato al Comune" – ha continuato – "probabilmente c’è stata troppa leggerezza". E ancora: "Bisogna fare attenzione perché loro hanno giocato sulle persone, sugli affetti che non c’erano più. Si attaccavano a genitori che avevano perso i figli".
La risposta di Wanna Marchi e Stefania
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