Wanda Nara, è guerra con Mauro Icardi. Oltre 100mila di euro di alimenti e l’accusa: “Pensa a essere padre” Il giudice del tribunale di Buenos Aires ha respinto il ricorso del calciatore, che sborserà una cifra considerevole in risarcimenti: la furia della showgirl

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Aveva vissuto un (breve) periodo di tregua, ma la guerra a distanza tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sembra destinata a finire, anzi. Come disposto dal giudice del tribunale di Buenos Aires, infatti, il calciatore dovrà sborsare oltre 100mila euro di risarcimenti. La showgirl, intanto, non le ha certo mandate a dire all’ex marito, attaccato apertamente sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Mauro Icardi, alimenti da capogiro per Wanda Nara

Dal tradimento di Maxi Lopez alle nozze, le due figlie e la nuova separazione fino alla guerra legale, la lunga telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra non conoscere fine. Il processo sta infatti proseguendo in attesa della sentenza di divorzio e il rapporto tra la showgirl argentina e l’ex attaccante dell’Inter (oggi in forza al Galatasary, in Turchia) è più teso che mai. Dopo una breve tregua, infatti, non sembra esserci alcuna pace all’orizzonte, come dimostrato dagli ultimi avvenimenti.

Il giudice del tribunale di Buenos Aires ha condannato Mauro Icardi a pagare una cifra da capogiro di arretrati di alimenti, oltre a una penale di 3500 dollari. Il calciatore argentino è finito infatti nel Registro dei Debitori Morosi e dovrà sborsare ben 123mila euro di risarcimenti nei confronti dell’ex moglie. "Poiché il rispetto degli obblighi da parte dell’imputato non è stato provato nel fascicolo, è opportuno disporre la misura cautelare richiesta per garantire il diritto al mantenimento dei minori" si legge in un comunicato. Una bella batosta in termini economici per Icardi, che ha dovuto incassare anche il duro sfogo di Wanda sui social.

Wanda Nara, il durissimo attacco a Icardi sui social: cosa ha detto

Come anticipato, Wanda Nara non ha usato certo giri di parole per affondare ulteriormente Mauro Icardi, attaccato apertamente sui social. Tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, la vincitrice della 18esima edizione di Ballando con le Stelle si è sfogata contro l’ex marito. "È molto più dignitoso lavorare che spiarmi ogni notte guardando le mie storie per sapere cosa faccio" l’accusa di Wanda, che ha proseguito con una vera e propria stoccata. "Io pago tutto. Lavorando. Forse, quando inizierai a rispettare i diritti delle tue figlie, potrai anche lavorare di meno (…) Ti preoccupi tanto dei miei viaggi, occupati di essere padre delle tue figlie".

