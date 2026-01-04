Walter Nudo, le rivelazioni schok: "Dipendente dal sesso: anche tre o quattro donne in poche ore"
Il primo vincitore dell'Isola dei Famosi spiazza durante la sua intervista con Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio": cosa ha detto
Walter Nudo shock: "Il sesso? Era una droga"
Una confessione cruda, quella dell’ex gieffino che però è anche molto lucida. Walter Nudo, oggi life coach ha infatti scavato a fondo in questa sua ferita e ha capito che, come spesso capita, questo disagio aveva radici nella sua infanzia e, in particolare nel rapporto con la madre che lo ha avuto a distanza di 12 anni da suo fratello maggiore, proprio perché non desiderava un altro figlio.
