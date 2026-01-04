Trova nel Magazine
Walter Nudo, le rivelazioni schok: "Dipendente dal sesso: anche tre o quattro donne in poche ore"

Il primo vincitore dell'Isola dei Famosi spiazza durante la sua intervista con Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio": cosa ha detto

Walter Nudo, ospite di Nunzia De Girolamo, a Ciao Maschio, ha raccontato un periodo della sua vita in cui il rapporto con le donne e con il sesso era molto complicato. Il tutto, legato alla sua infanzia.

Walter Nudo shock: "Il sesso? Era una droga"

"Nelle donne che ho avuto io cercavo mia madre. Io di donne ne ho avute tante. E c’è stato un periodo in cui anche il sesso è stato una droga per me", ha detto il vincitore dell’Isola dei Famosi. "Andavo con una donna e poi non volevo più vederla. Anche con tre o quattro donne in poche ore. Era un modo per riprendermi il potere e per risanare una ferita profonda".

Una confessione cruda, quella dell’ex gieffino che però è anche molto lucida. Walter Nudo, oggi life coach ha infatti scavato a fondo in questa sua ferita e ha capito che, come spesso capita, questo disagio aveva radici nella sua infanzia e, in particolare nel rapporto con la madre che lo ha avuto a distanza di 12 anni da suo fratello maggiore, proprio perché non desiderava un altro figlio.

"Quello che io volevo era l’amore di mia mamma", ha spiegato. "E questo ha avuto effetto con tutte le donne che ho avuto nella mia vita, nella ricerca delle donne. Nelle donne che ho avuto io cercavo mia madre. Io di donne ne ho avute tante. E c’è stato un periodo in cui anche il sesso è stato una droga per me. Poi questo l’ho rielaborato col tempo e lì ho capito che tutto quello che facevo era cercare la riconoscenza di mia mamma. E quello che facevo spesso era abbandonarle. Cioè, io andavo con una donna e poi non volevo più vederla. Avevo un rifiuto. Anche con tre o quattro donne in tre o quattro ore, conosciute in quel momento lì. Lo facevo per avere il potere indietro. Quella era una forma astratta: è come se i nostri genitori ci avessero tolto il potere, il potere di poter essere noi stessi".
Ha aggiunto che, quando ha razionalizzato il suo comportamento, ha contattato molte di quelle donne, e ha chiesto loro scusa. "Ho chiesto scusa perché mi sono reso conto che loro erano un mezzo per compensare quella ferita. All’epoca non lo sapevo. Io credo che quando una persona realizza qualcosa, quindi diventa consapevole, ha una responsabilità: quella di alzarsi in piedi e dirlo".
Un racconto talmente forte, da suscitare parecchie reazioni già nel momento in cui è stata pubblicata l’anticipazione dell’intervista di Nunzia De Girolamo a Walter Nudo, tanto che lui si è sentito di chiarire sui social che non ha nessun rancore verso nessuno, tanto meno verso i suoi genitori.

Programmi

