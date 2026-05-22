Vought Rising, la serie prequel di The Boys si mostra in un violentissimo trailer: c'è da avere paura The Boys è finito ma l'universo della serie si espande con il prequel con protagonista Soldier Boy e la nascita della Vought International

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Prime Video ha svelato ufficialmente il trailer di Vought Rising, serie prequel di The Boys che racconta le avventure di uno dei primissimi gruppi di supereroi creati dalla Vought International. Già negli scorsi giorni avevano iniziato a circolare alcune immagini leakate e la piattaforma di streaming non ha voluto aspettare oltre, cavalcando anche l’onda mediatica data dalla fine della serie madre, conclusa mercoledì 20 maggio. Nel cast torneranno, nei ruoli già visti in The Boys, Jensen Ackles, Aya Cash (che sono anche produttori della serie) e Mason Dye. A loro si aggiungono Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri, e Brian J. Smith. Vought Rising esce, ovviamente in esclusiva su Amazon Prime Video, nel corso del 2027: vi lasciamo qui sotto il trailer ufficiale sottotitolato in italiano.

Il trailer di Vought Rising: il ritorno di Soldier Boy e Stormfront di The Boys

Ambientata nella New York degli anni ’50, Vought Rising racconterà la nascita della prima squadra di eroi potenziati dal Composto V, allargando ulteriormente il franchise creato da Eric Kripke. Al centro della storia ritroveremo Jensen Ackles nei panni di Soldatino (Soldier Boy) e Aya Cash in quelli di Clara Vought, conosciuta prima come Liberty e in seguito come Stormfront. Il teaser ci mostra un giovane Soldatino desideroso di diventare un simbolo patriottico americano, pronto a "combattere per la bandiera". Ma dietro l’immagine pubblica degli eroi si nasconde la solita macchina di propaganda e sperimentazione che i fan di The Boys conoscono bene.

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La clip anticipa anche le origini della Vought e i primi esperimenti sul Composto V, con riferimenti diretti al Sage Grove Center visto nella seconda stagione della serie originale.

Un nuovo cast di eroi e quando esce Vought Rising

Oltre al già citato Soldatino, il cast di personaggi principali vedrà la presenza di Bombsight (Mason Dye), già mostrato in un episodio della stagione finale di The Boys. Il conflitto tra lui e Soldatino, accennato nella serie principale, sarà centrale in Vought Rising. Al loro fianco troviamo Torpedo (William Hochman) e Private Angel (Elisabeth Posey).

Paul Grellong sarà showrunner ed executive producer. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, e Jim Barnes figurano come executive producers della serie. Proprio Kripke ha affermato che "Non è assolutamente necessario aver visto la serie principale per apprezzare Vought Rising", sottolineando come questo progetto funzioni anche a se stante. Vi lasciamo qui sotto il trailer ufficiale sottotitolato in italiano di Vought Rising, in uscita nel corso del 2027.

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