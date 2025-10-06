Serie A Femminile: dove vedere le partite di volley di questa stagione Dopo la vittoria delle nazionali italiane nei Mondiale maschile e femminili di volley, sono pronti a ripartire i maggiori campionati italiani di pallavolo per la stagione 2025/2026

I successi internazionali dell’Italia, sia con la squadra maschile, sia con la squadra femminile, hanno aperto una stagione che si prospetta davvero emozionante, soprattutto nei campionati italiani di Seria A1 Tigotà, Serie A2 Femminile e, tra qualche settimana, nella Superlega. I più importanti club del Belpaese sono pronti a calcare i parquet dei palazzetti d’Italia e infiammare i tifosi, confermando ancora una volta l’importanza e la tradizione del movimento pallavolistico nel nostro Paese. Anche quest’anno, tutte le gare saranno trasmesse in streaming: scopriamo insieme dove vedere le partite di volley.

Dove vedere in streaming il volley Serie A1 Femminile e Serie A2 Femminile

Le intere stagioni sportive dei tre massimi campionati di volley italiano, la Serie A1 Femminile Tigotà e la Serie A2 Femminile saranno ancora una volta trasmesse in streaming, in diretta LIVE e anche on demand, sulla piattaforma digitale VBTV, broadcaster unico e ufficiale dei due tornei.

Volley A1 Femminile, quando e dove vedere le partite in streaming

Ad aprire le danze sarà il massimo campionato di volley femminile, la Serie A1, che torna in campo già questo lunedì, 6 ottobre, con una giornata ricca di partite imperdibili. I campioni in carica dell’Imoco Conegliano debuttano contro Laica Uyba. Ecco tutto il programma della prima giornata, disponibile in live streaming su VBTV dalle 20.30:

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Balducci Macerata-Cuneo Granda

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Bartoccini Perugia-Megabox Vallefoglia

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Il Bisonte Firenze-Fenera Chieri

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Laica Uyba-Imoco Conegliano

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Marignano-Igor Novara

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Monviso-Savino Scandicci

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Numia Vero Volley-Bergamo

Dove vedere tutte le partite di volley Serie A2 Femminile

La Serie A2 di volley femminile anche quest’anno si divide in due gruppi, uno da 9 e l’altro da 10 squadre: la stagione inizia lunedì 6 ottobre e la regular season terminerà a metà gennaio, il 18. Le squadre che si classificano dal primo al quinto posto di ciascun girone accedono alla Pool Promozione, con la vincente di questa seconda fase che accede poi direttamente in Serie A1, mentre dalla seconda alla nona disputeranno i Play Off Promozione

Ecco tutto il programma delle partite della prima giornata di volley A2 Femminile, con le gare trasmesse in diretta sempre su VBTV:

Girone A

Lunedì 6 ottobre ore 16.00: Concorezzo-Melendugno

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Messina-Club Italia

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Costa Volpino-Volley Marsala

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Itas Trentino-Casalmaggiore

Girone B

Lunedì 6 ottobre ore 18.30: Altamura-Clai Imola

Lunedì 6 ottobre ore 20.00: Millennium Brescia-Il Podio Fasano

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Futura Giovani-Altino

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Offanengo-Fratte

Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Talmassons-Modena

