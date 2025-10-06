Serie A Femminile: dove vedere le partite di volley di questa stagione
Dopo la vittoria delle nazionali italiane nei Mondiale maschile e femminili di volley, sono pronti a ripartire i maggiori campionati italiani di pallavolo per la stagione 2025/2026
I successi internazionali dell’Italia, sia con la squadra maschile, sia con la squadra femminile, hanno aperto una stagione che si prospetta davvero emozionante, soprattutto nei campionati italiani di Seria A1 Tigotà, Serie A2 Femminile e, tra qualche settimana, nella Superlega. I più importanti club del Belpaese sono pronti a calcare i parquet dei palazzetti d’Italia e infiammare i tifosi, confermando ancora una volta l’importanza e la tradizione del movimento pallavolistico nel nostro Paese. Anche quest’anno, tutte le gare saranno trasmesse in streaming: scopriamo insieme dove vedere le partite di volley.
Dove vedere in streaming il volley Serie A1 Femminile e Serie A2 Femminile
Le intere stagioni sportive dei tre massimi campionati di volley italiano, la Serie A1 Femminile Tigotà e la Serie A2 Femminile saranno ancora una volta trasmesse in streaming, in diretta LIVE e anche on demand, sulla piattaforma digitale VBTV, broadcaster unico e ufficiale dei due tornei.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Volley A1 Femminile, quando e dove vedere le partite in streaming
Ad aprire le danze sarà il massimo campionato di volley femminile, la Serie A1, che torna in campo già questo lunedì, 6 ottobre, con una giornata ricca di partite imperdibili. I campioni in carica dell’Imoco Conegliano debuttano contro Laica Uyba. Ecco tutto il programma della prima giornata, disponibile in live streaming su VBTV dalle 20.30:
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Balducci Macerata-Cuneo Granda
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Bartoccini Perugia-Megabox Vallefoglia
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Il Bisonte Firenze-Fenera Chieri
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Laica Uyba-Imoco Conegliano
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Marignano-Igor Novara
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Monviso-Savino Scandicci
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Numia Vero Volley-Bergamo
Dove vedere tutte le partite di volley Serie A2 Femminile
La Serie A2 di volley femminile anche quest’anno si divide in due gruppi, uno da 9 e l’altro da 10 squadre: la stagione inizia lunedì 6 ottobre e la regular season terminerà a metà gennaio, il 18. Le squadre che si classificano dal primo al quinto posto di ciascun girone accedono alla Pool Promozione, con la vincente di questa seconda fase che accede poi direttamente in Serie A1, mentre dalla seconda alla nona disputeranno i Play Off Promozione
Ecco tutto il programma delle partite della prima giornata di volley A2 Femminile, con le gare trasmesse in diretta sempre su VBTV:
Girone A
Lunedì 6 ottobre ore 16.00: Concorezzo-Melendugno
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Messina-Club Italia
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Costa Volpino-Volley Marsala
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Itas Trentino-Casalmaggiore
Girone B
Lunedì 6 ottobre ore 18.30: Altamura-Clai Imola
Lunedì 6 ottobre ore 20.00: Millennium Brescia-Il Podio Fasano
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Futura Giovani-Altino
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Offanengo-Fratte
Lunedì 6 ottobre ore 20.30: Talmassons-Modena
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile
I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Serie B oggi, Palermo-Venezia è il big match ma occhio alle altre partite: dove vederle in streaming
Tutti all'inseguimento del Modena: Frosinone, Cesena e Palermo scendono in campo ogg...
Italia-Polonia volley, è super sfida Mondiale: dove vederla oggi in streaming
Alle 12.30 la sfida tra gli Azzurri e i polacchi: in palio la finale dei Mondiali, d...
Abate sfida Aquilani sul campo: dove vedere Catanzaro-Juve Stabia oggi in tv o in diretta streaming
Stasera torna in campo la Serie B con l'anticipo della quinta giornata tra due squad...
PresaDiretta, Riccardo Iacona riparte dal Covid e dall’America di Trump. Le anticipazioni della prima puntata
Nella prima puntata della stagione, in onda il 31 agosto su Rai 3, si approfondirà i...
Pino È – Il Viaggio del Musicante, la Rai celebra Pino Daniele con ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera
Un concerto-evento in Piazza del Plebiscito e in tv: voci italiane unite per celebra...
BellaMa’, la Rai ferma anche Pierluigi Diaco (due volte): programmazione stravolta. Cosa sta succedendo
Oggi martedì 16 settembre 2025 e giovedì 18 settembre lo show di Rai 2 non andrà in ...
Stasera in tv (5 settembre): Sinner ‘notturno’, De Martino sparisce e Brenda Lodigiani va in onda a reti unificate
I programmi da vedere in tv stasera, venerdì 5 settembre 2025: dalla Nazionale in ca...