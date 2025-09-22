Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Harry Potter di HBO, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perché i fan sono preoccupati

Un insider lancia la bomba e scatena i fan: il casting di uno storico personaggio della saga potrebbe sollevare un putiferio

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Harry Potter, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perchè i fan sono preoccupati
RaiPlay

Il nuovo adattamento di Harry Potter in lavorazione da parte di HBO non sembra voler smettere di generare polemica. Per il vecchio adagio per cui "Non esiste cattiva pubblicità, purché se ne parli", sembra che nello studio che ha dato i natali, tra le altre, ad House of Cards e Game of Thrones si divertano a creare scompiglio. E dopo la querelle sul contestato casting di Papa Essiedu per Severus Piton, ecco che un altro personaggio centrale del romanzo di J. K. Rowling potrebbe essere interpretato da qualcuno che proprio non vi aspettereste.

E se il Voldemort dell’Harry Potter di HBO… fosse una donna?

A lanciare il sasso è l’insider Daniel Ritchman, secondo cui i provini per scegliere l’attore che vestirà i panni di Lord Voldemort, villain principale della saga, non sarebbero affatto chiusi e, anzi, sarebbero aperti sia a uomini, sia a donne. Siamo ovviamente nel campo della più pura speculazione, perchè le ultime notizie davano al contrario la scelta dell’attore già compiuta. Non era stato rivelato per mantenere la sorpresa intatta fino alla messa in onda della serie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma, se volessimo ragionare sulla fattibilità della cosa, ci troveremmo davanti a un dilemma. Da un lato avremmo la totale certezza di rompere col passato, togliendoci ogni dubbio in merito a qualsivoglia paragone con la clamorosa performance di Ralph Fiennes nei film originali. Dall’altro, come fanno notare non pochi fan, sarebbe una deviazione forse troppo grande dal canone istituito dalla Rowling. La discussione è appena cominciata e promette già di fare scintille come nel più spettacolare degli incantesimi.

Cosa sappiamo sinora della serie di Harry Potter di HBO

Il reboot televisivo di Harry Potter voluto da HBO debutterà nel 2027 ed è già confermato che ogni stagione adatterà un romanzo della saga. Circa otto episodi ciascuna, in un approccio che si è promesso sin da subito di essere ben più fedele (e ambizioso) della controparte cinematografica. Il giovane Dominic McLaughlin vestirà i panni di Harry Potter, mentre Alastair Stout interpreterà Ron Weasley e Arabella Stanton sarà Hermione Granger. John Lithgow sarà Albus Silente, Janet McTeer darà il volto a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu a Severus Piton e Nick Frost sarà Rubeus Hagrid.

La regia di diversi episodi è affidata a Mark Mylod, mentre la showrunner è Francesca Gardiner, già al lavoro su Succession e Game of Thrones. J.K. Rowling partecipa come produttrice esecutiva, garantendo la fedeltà alla saga. Le riprese della serie hanno avuto inizio a luglio di quest’anno, con già alcuni scatti "rubati" dal set che fanno ben sperare gli appassionati. Si stanno svolgendo agli storici Leavesden Studios, gli stessi dei film.

Potrebbe interessarti anche

Harry Potter serie tv quando esce su hbo, cast, trama e curiosità

Harry Potter, l’incantesimo HBO è iniziato: 10 anni di avventure con un nuovo trio di maghetti. Le prime foto e curiosità

Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry: HBO promette dieci anni di avventure, un cas...
Harry Potter, nel cast della serie HBO arriva un Weasley mai visto nei film originali

Harry Potter, svolta nel cast della serie reboot HBO: i fan esultano per l’arrivo di un Weasley mai visto al cinema

La nuova serie HBO accoglie Charlie Weasley, fratello mai apparso nei film: il cacci...
Harry Potter e la pietra filosofale

Harry Potter, fan accontentati: la serie TV includerà una scena iconica che nei film è stata tagliata

Le riprese della serie TV di Harry Potter sono nel vivo, e un'immagine trapelata dal...
Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley nel cast della serie

Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley: le prime immagini del cast della serie fanno già sognare

La serie remake HBO di Harry Potter ha svelato la famiglia Weasley: scelti Fred, Geo...
Harry Potter, HBO costruirà Hogwarts per far studiare i giovani attori della serie

Hogwarts diventa realtà: HBO costruisce una scuola vera per i baby maghi della nuova serie di Harry Potter

Incredibile ma vero: HBO costruisce una vera Hogwarts per far studiare i baby attori...
Harry potter voldemort serie tv hbo attore

Harry Potter, la serie HBO ha già scelto Voldemort e ci sarà un cambiamento shock

La serie remake sulle avventure del maghetto avrebbe già designato l'attore per il p...
Harry Potter, le prime foto della Sala Grande della serie TV

Harry Potter, la serie TV ha ufficialmente una Sala Grande e le prime foto spiazzano i fan

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla serie TV di Harry Potter: trapelano le prime imma...
Harry Potter

Harry Potter, l’evento Back to Hogwarts sta arrivando: dove e quando seguirlo in diretta streaming

Come ogni anno, il prossimo 1° settembre si celebrerà l’iconico e attesissimo evento...
Miriam Margolyes, professoressa Sprite di Harry Potter: "Voglio la morte assistita"

Fan di Harry Potter allarmati per l'annuncio scioccante della professoressa: "Sto male, voglio la morte assistita"

La celebre e amata attrice della saga cinematografica ha rivelato il suo precario st...

Personaggi

Tom Holland

Tom Holland
iuliana calcantici new entry paradiso delle signore

Iuliana Calcantici
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney
Veronica Gentili

Veronica Gentili

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963