Harry Potter di HBO, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perché i fan sono preoccupati Un insider lancia la bomba e scatena i fan: il casting di uno storico personaggio della saga potrebbe sollevare un putiferio

Il nuovo adattamento di Harry Potter in lavorazione da parte di HBO non sembra voler smettere di generare polemica. Per il vecchio adagio per cui "Non esiste cattiva pubblicità, purché se ne parli", sembra che nello studio che ha dato i natali, tra le altre, ad House of Cards e Game of Thrones si divertano a creare scompiglio. E dopo la querelle sul contestato casting di Papa Essiedu per Severus Piton, ecco che un altro personaggio centrale del romanzo di J. K. Rowling potrebbe essere interpretato da qualcuno che proprio non vi aspettereste.

E se il Voldemort dell’Harry Potter di HBO… fosse una donna?

A lanciare il sasso è l’insider Daniel Ritchman, secondo cui i provini per scegliere l’attore che vestirà i panni di Lord Voldemort, villain principale della saga, non sarebbero affatto chiusi e, anzi, sarebbero aperti sia a uomini, sia a donne. Siamo ovviamente nel campo della più pura speculazione, perchè le ultime notizie davano al contrario la scelta dell’attore già compiuta. Non era stato rivelato per mantenere la sorpresa intatta fino alla messa in onda della serie.

Ma, se volessimo ragionare sulla fattibilità della cosa, ci troveremmo davanti a un dilemma. Da un lato avremmo la totale certezza di rompere col passato, togliendoci ogni dubbio in merito a qualsivoglia paragone con la clamorosa performance di Ralph Fiennes nei film originali. Dall’altro, come fanno notare non pochi fan, sarebbe una deviazione forse troppo grande dal canone istituito dalla Rowling. La discussione è appena cominciata e promette già di fare scintille come nel più spettacolare degli incantesimi.

Cosa sappiamo sinora della serie di Harry Potter di HBO

Il reboot televisivo di Harry Potter voluto da HBO debutterà nel 2027 ed è già confermato che ogni stagione adatterà un romanzo della saga. Circa otto episodi ciascuna, in un approccio che si è promesso sin da subito di essere ben più fedele (e ambizioso) della controparte cinematografica. Il giovane Dominic McLaughlin vestirà i panni di Harry Potter, mentre Alastair Stout interpreterà Ron Weasley e Arabella Stanton sarà Hermione Granger. John Lithgow sarà Albus Silente, Janet McTeer darà il volto a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu a Severus Piton e Nick Frost sarà Rubeus Hagrid.

La regia di diversi episodi è affidata a Mark Mylod, mentre la showrunner è Francesca Gardiner, già al lavoro su Succession e Game of Thrones. J.K. Rowling partecipa come produttrice esecutiva, garantendo la fedeltà alla saga. Le riprese della serie hanno avuto inizio a luglio di quest’anno, con già alcuni scatti "rubati" dal set che fanno ben sperare gli appassionati. Si stanno svolgendo agli storici Leavesden Studios, gli stessi dei film.

