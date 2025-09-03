Ambra Angiolini su Netflix si scaglia contro un'Italia corrotta e meschina: un sincero film di denuncia sociale Una commedia grottesca diretta da Massimiliano Bruno con anche Michele Placido, Raoul Bova e Alessandro Gassman ci mostra tutto ciò che non va nel nostro Paese

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Politici ammanicati, lobby, mazzette, raccomandati, faccendieri, corruzione, scandali sessuali, precariato. In Italia cambiano spesso molte cose, ma i tristi "capisaldi" del Paese rimangono purtroppo immutati. Un panorama desolante nella politica nostrana, fatta di onorevoli, ministri e chi più ne ha più ne metta che tutto fanno meno che dire come stanno davvero le cose in Italia. Massimiliano Bruno, alla sua seconda regia, prova a indagare sul perchè di tale reticenza, calcando la mano sul grottesco e sulla supercafonaggine di certi politici, facendo ridere di gusto ma senza fare sconti a nessuno. Ed è così che nasce Viva l’Italia, commedia disponibile in streaming su Netflix con un cast corale davvero ricchissimo tra cui spicca Ambra Angiolini.

Di cosa parla la trama di Viva l’Italia con Ambra Angiolini in streaming su Netflix?

Michele Spagnolo (Michele Placido) è un importante e affermato politico, leader del partito Viva l’Italia, che ha sempre anteposto i propri interessi a quelli del Paese, sfruttando il proprio ruolo istituzionale. Tra le altre cose, ha usufruito della propria militanza politica trentennale per sistemare i suoi tre figli, Riccardo (Raoul Bova), Valerio (Alessandro Gassman) e Susanna (Ambra Angiolini). Mentre se la sta spassando con un’amante, però, Michele è colto da un ictus. Rimane apparentemente illeso, tranne per un danno ai freni inibitori, finendo per dire e fare ogni cosa che gli passa per la testa, senza porsi nessun problema.

Ormai impossibilitato a mentire, Michele comincia a vomitare ogni nefandezza commessa, ogni segreto taciuto, ribaltando completamente la propria e le vite dei figli, che sono costretti loro malgrado a imbarcarsi in un viaggio di rinascita personale.

Un cast di personaggi sconfitti dalla vita

Viva l’Italia è una commedia, sì, ma inevitabilmente grezza nei personaggi e nelle situazioni. Del resto, la vita lo è infinitamente di più. Una commedia dotata di una cattiveria positiva, sofisticata nella narrazione e nella caratterizzazione dei personaggi che rappresentano, anche grazie alla bravura di un cast corale, un campionario assortito di uomini e donne sconfitti ed umiliati dalla vita. Un variopinto scenario di personaggi che hanno smesso di credere che una società migliore è ancora possibile, che hanno anche smesso di credere nelle loro capacità intellettive e da molto tempo di lottare contro un sistema incancrenito che non lascia spazio alla meritocrazia e alla legalità.

Bruno ci pone di fronte a un dramma vero e inevitabile: questa commedia ci ha portati in sala e fatti pagare un biglietto per vedere nient’altro che il ritratto dell’Italia che abbiamo ereditato da decenni di malgoverno e di mala gestione da parte della classe dirigente. Un ritratto spietato, in cui si salva solo la Costituzione, letta con gli occhi di un italiano moderno come "un capolavoro di fantasia e umorismo".

Dove vedere Viva l’Italia in streaming?

Se siete incuriositi riguardo questa commedia grottesca con Ambra Angiolini e uno strepitoso cast corale, vi ricordiamo che Viva l’Italia è disponibile in streaming sul catalogo di Netflix.

