Vittorio Sgarbi sofferente da Vespa, sua figlia Evelina sbotta: “Sembrava un vecchio di 90 anni”

Vittorio Sgarbi è ‘tornato’. A distanza di oltre otto mesi dal ricovero in ospedale, infatti, ieri martedì 11 novembre 2025 il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura ha fatto ritorno in tv per presentare il suo nuovo libro a Cinque Minuti. L’ospitata da Bruno Vespa è stata commentata anche dalla figlia Evelina, che si è sfogata duramente sui social riguardo le condizioni del padre. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

La puntata di ieri martedì 11 novembre 2025 di Cinque Minuti – come detto – ha segnato il ritorno in tv di Vittorio Sgarbi. In stato di forte depressione, il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma lo scorso marzo e, una volta uscito, sua figlia Evelina aveva chiesto al Tribunale di Roma un tutore per il padre, sostenendo che non fosse più in grado di "seguire i propri interessi". La compagna di Sgarbi Sabrina Colle aveva risposto con una lunga lettera, respingendo al mittente le accuse e spiegando di avere sempre affiancato il critico in ogni sua necessità.

Ospite di Bruno Vespa su Rai 1, ieri Vittorio Sgarbi ha presentato il suo nuovo libro Il cielo più grande. La montagna nell’arte ed è tornato anche sulle vicende familiari che hanno recentemente fatto discutere. L’ex sottosegretario alla Cultura non le mandate a dire alla sua terzogenita Evelina, nata nel 2000 dalla relazione con l’attrice Patrizia Brenner. "Forse aveva il desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva ottenuto prima, quindi di ritrovare un padre che aveva atteso e non aveva trovato (…) ha cercato di mettersi in evidenza e di far vedere quello che chiedeva e voleva" ha commentato Sgarbi, aggiungendo: "Capisco ciò che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori da ogni logica".

È stata la stessa Evelina ad aprirsi sui social e commentare quanto successo a Cinque Minuti. La giovane ha commentato duramente l’ospitata del padre da Bruno Vespa, ribadendo come il padre sia ‘manipolato’ o comunque fortemente influenzato da altre persone. Evelina non ha infatti gradito le condizioni del padre, a suo avviso non ancora pronto per il ritorno in tv: "Sapere che mio padre è stato trascinato nello studio Rai per registrare la puntata di Bruno Vespa in condizioni di grande disagio, procurando anche imbarazzo fra gli stessi operatori Rai che lo immaginavano completamente diverso – camminava e respirava a fatica, sembrava un vecchio di 90 anni – mi provoca grandissimo dolore e mi fa sentire impotente. Perché ho avuto la riconferma che mio padre è completamente plagiato dal cerchio tragico. È un’altra persona" si è sfogata Evelina, sottolineando come si sia trattato di uno spettacolo "umiliante per mio padre e per la sua dignità".

