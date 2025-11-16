Vittoria Sgarbi malato e in difficoltà, rivolta social contro Domenica In: ”Tv del dolore, uno strazio” VIttorio Sgarbi è stato ospite oggi di Mara Venier: il critico d'arte è apparso affaticato e spaesato. Sui social accuse a Domenica In per un'intervista che forse si poteva evitare.

Vittorio Sgarbi è tornato oggi in Tv, ospite di Mara Venier a "Domenica In" (QUI il recap della puntata), a distanza di pochi giorni dalla sua ultima apparizione da Bruno Vespa a "Cinque Minuti" per presentare il suo nuovo libro "Il cielo più vicino – la montagna nell’arte". La "zia Mara" ha provato a mantenere un atteggiamento il più possibile amichevole, cercando di metterlo a suo agio, pensando che questo lo aiutasse ad aprire maggiormente il suo cuore, eppure quanto accaduto non è piaciuto alla maggior parte delle persone che si trovavano davanti alla Tv in quel momento.

Vederlo affaticato, senza la grinta che lo ha sempre caratterizzato negli anni, fa infatti quasi impressione, segno evidente di come non sia l’uomo che abbiamo imparato a conoscere in veste di critico d’arte, in politica e non solo. La depressione non sembra averlo del tutto abbandonato, al punto tale che prima di lasciare lo studio ha quasi faticato a rendersi conto dell’applauso che il pubblico presente gli stava tributando. In quel frangente, infatti, non è riuscito ad alzare gli occhi dal suo testo che aveva tra le mani, ha solo abbozzato un sorriso, mentre la conduttrice gli ha detto chiaramente che quel tributo fosse dedicato a lui.

Vittorio Sgarbi ‘assente’ a Domenica In: l’intervista fa discutere

Vedere una persona affaticata, quando negli anni si è sempre distinto per la grinta e la capacità di prendere posizioni, anche scomode, non può che farci male. Questa è la sensazione che tanti hanno osservando Vittorio Sgarbi in Tv, nonostante lui sembra voglia rialzarsi dalla depressione che lo ha colpito, al punto tale da sostenere di essere pronto a sposare Sabrina Colle, la compagna che gli è accanto da anni.

"Ci sposeremo a Venezia, in quella città ho vissuto una parte importante e felice della mia vita – ha detto il critico d’arte – Ho scelto di sposarmi perché è giusto dare importanza al sentimento e alla persona che mi è stata accanto nei momenti più difficili. Lei mi ha spronato. Oltre allo stupore rimane l’amore, che è la cosa più importante".

Sgarbi non ha nascosto però la grande amarezza per l’atteggiamento mostrato ultimamente da una delle sue figlie, Evelina, arrivata a chiedere per lui la nomina di un amministratore di sostegno (pochi minuti dopo è apparsa anche lei in onda, ma a "Verissimo"). "Mia figlia poteva venire a trovarmi, i treni c’erano". A quel punto Mara Venier gli ha chiesto espressamente se l’atteggiamento della ragazza possa farlo soffrire, ma lui ha detto subito: "No", anche se ad alcuni questo ha dato l’idea di una persona che può non essere in grado di avere grossi stimoli da quello che accade attorno a lui.

Polemiche social contro Domenica In

Non appena l’intervista è andata in onda tantissimi utenti hanno manifestato il proprio disappunto per quanto visto, ritenendolo uno spettacolo che si sarebbe potuto evitare, poco rispettoso innanzitutto nei suoi confronti. Una delle prime a esprimersi su questo è stata Selvaggia Lucarelli, una che raramente resta in silenzio quando nota qualcosa che non gradisce. "Forse Vittorio Sgarbi andrebbe lasciato in pace" – ha scritto.

Il suo non è stato però l’unico parere di questo tipo. Sui social l’ondata di indignazione è stata praticamente unanime: "Lo schifo ad esporre una persona fragile, così per una manciata di audience", "Spiegatemi il senso di mostrare #Sgarbi in queste condizioni…", "#Sgarbi di una volta non esiste più… Invitarlo in Tv non è stato un bel gesto", "Rai 1, desidero che sappiate che trovo estremamente sbagliato aver permesso di intervistare una persona che non sta bene", "Sgarbi in tv in queste condizioni non giova a nessuno, tanto meno a se stesso,è la rappresentazione della tv del dolore nella forma peggiore", sono solo alcuni dei commenti che è possibile trovare sui social sul tema.

L’ipotesi sull’intervista registrata

Qualcuno ha ipotizzato che l’intervista fosse registrata, sospetto alimentato da alcuni piccoli dettagli. Alcuni telespettatori hanno infatti notato alcuni stacchi nel corso del dialogo, oltre alle parole di Tommaso Cerno, che era al fianco della "zia Mara". Il giornalista, infatti, ha commentato l’archiviazione per le accuse nei confronti di Sgarbi, il caso del dipinto rubato, come notizia "di poche ore fa", mentre questo è avvenuto nella giornata di ieri. Registrare questa one to one può essere in sé una scelta sensata per evitare di affaticarlo ulteriormente, ma forse sarebbe stato il caso di annullare questo incontro a priori. La salute non dovrebbe mai essere messa in secondo piano a favore dell’audience.

