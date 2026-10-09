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Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina diffida la Rai e Alberto Matano: “È ancora intubato e sedato”, gli ultimi aggiornamenti

La terzogenita del critico d'arte ha depositato una diffida contro l’azienda pubblica e il conduttore di Vita in Diretta. Nel mirino alcune frasi pronunciate l'8 ottobre scorso.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Le ultime novità sul ricovero di Vittorio Sgarbi non arrivano dal policlinico Gemelli, dove il critico è in cura dal 30 settembre scorso, ma dalla figlia Evelina. Che tramite il suo avvocato avrebbe deciso di diffidate la Rai per quanto affermato da Alberto Matano durante Vita in Diretta, nella puntata di giovedì 8 ottobre 2026. Secondo la figlia di Sgarbi, sarebbe falso affermare che il padre è al momento vigile e in grado di comunicare. Ma nel frattempo Fanpage, attraverso il racconto di fonti vicine al politico, avrebbe fornito una versione alternativa. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Vittorio Sgarbi, la diffida della figlia Evelina alla Rai e ad Alberto Matano

La figlia di Vittorio Sgarbi va all’attacco della Rai, e in particolare di quanto affermato a Vita in Diretta dal conduttore Alberto Matano. Tramite il suo legale Lorenzo Iacobbi, la 26enne ha infatti depositato una diffida contro l’azienda pubblica, smentendo categoricamente la notizia che il critico d’arte sarebbe al momento "vigile e in grado di comunicare". "Desidero smentire in modo perentorio e categorico", si legge nella nota, "le affermazioni che il conduttore Matano ha ieri attribuito alla signora Sabrina Colle, secondo cui il Professor Sgarbi sarebbe ‘vigile ed in grado di comunicare’".

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"Tali asserzioni", prosegue il testo della diffida, "sono falsità prive di qualsivoglia fondamento clinico: il Professore, da fonti ufficiali ospedaliere, versa, purtroppo, ancora intubato e sedato nel reparto di rianimazione presso il Policlinico Gemelli, non essendo quindi minimamente nelle condizioni cliniche così come mistificate a mezzo stampa."

Oltre a ciò, l’avvocato di Evelina ha smentito un’altra frase attribuita alla sua assistita: "Andare a trovare mio padre un’ora? Sarebbe un’inutile sofferenza". Secondo il legale, si tratterebbe di una "menzogna" mai pronunciata dalla figlia del critico d’arte, concepita invece per farla apparire "come una figura cinica e in cerca di visibilità". Insomma una "gogna mediatica" che avrebbe esposto la sua assistita a "pericolose e inaccettabili aggressioni verbali per strada".

Cosa dicono le altre fonti vicine a Vittorio Sgarbi

Sulla questione delle condizioni di Vittorio Sgarbi, però, Fanpage riporta di recente ricostruzioni alternative. Fonti vicine al critico avrebbero infatti precisato quanto segue, in relazione alle frasi di Matano in tv: "Vittorio è intubato e sedato. Talvolta la sedazione gli viene abbassata e in quei momenti è in grado di aprire gli occhi e fare un cenno". Sgarbi, dunque, stando a questa versione, non sarebbe in grado di comunicare verbalmente, ma solo attraverso cenni quando il livello di sedazione glielo permette. "Di tanto in tanto", aggiungono infatti le fonti citate da Fanpage, i medici "provano ad abbassare la sedazione per vedere come risponde".

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