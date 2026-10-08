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Vittorio Sgarbi, come sta dopo il ricovero in terapia intensiva: “Sta rispondendo alle cure”, le parole dell’amico e della figlia Evelina

Il politico si trova ancora in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Accanto a lui i figli, la sorella Elisabetta e la compagna Sabrina Colle. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Vittorio Sgarbi
Mediaset Infinity

Resta ricoverato in terapia intensiva al Pollicino Gemelli, Vittorio Sgarbi, dopo la grave insufficienza respiratoria dello scorso 30 settembre. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute arrivano dall’amico Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, che pur restando cauto ha fornito un quadro lievemente incoraggiante a Il Resto del Carlino. Nel frattempo, accanto al critico si raccolgono la compagna Sabrina Colle, la sorella Elisabetta, gli amici stretti e i figli. Compresa Evelina Sgarbi, che recentemente aveva affidato a una nota il suo rammarico per "persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l’estate, incuranti dello stress e della fatica immane". Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Vittorio Sgarbi, le parole dell’amico Marcello Corvino sulle sue condizioni di salute

Pochi giorni fa era stata Myrta Merlino, ospite nel salotto de La Volta Buona, ad aggiornare il pubblico sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi. "Vittorio è stazionario", aveva detto il 5 ottobre la conduttrice, "non sono ancora in grado di stubarlo perché ha questo catarro infetto che non deve ingoiare. Vittorio è debolissimo. La situazione clinica è complicata". Più di recente, invece, ha parlato al Resto del Carlino l’amico Marcello Corvino, che con Sgarbi ha un rapporto umano e professionale da più di dieci anni.

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"Al momento non ci sono grandi novità", ha spiegato, "è sempre in terapia intensiva, sta rispondendo". Corvino ha anche espresso sorpresa per il rapido peggioramento del critico d’arte, che ultimamente sembrava in fase di ripresa: "Mi fa strano perché Vittorio era in costante e lento miglioramento. Stava riprendendo lentamente la sua attività normale". Stando al suo racconto, in questi giorni accanto al ricoverato sarebbero presenti diverse persone importanti della sua vita. Dalla sorella Elisabetta Sgarbi, alla compagna Sabrina Colle, passando per Eugenio Lio, Nino Ippolito e Santino Carta: "Sono le persone che ho sempre visto attorno a Vittorio", ha detto al Carlino.

La visita dei figli e la richiesta di Evelina Sgarbi

Anche i tre figli di Vittorio, Carlo, Alba ed Evelina, sono stati in visita dal padre al Pollicino Gemelli. Il politico, che per l’Adnkronos al momento sarebbe "stabile nella criticità", era stato raggiunto per primo da Evelina il 1° ottobre, arrivata direttamente da Milano. E proprio lei, al momento, avrebbe fatto sapere di voler ricevere informazioni sulle condizioni del papà solo dai medici che lo hanno in cura. L’ennesimo intervento deciso, dopo le polemiche rivolte a chi avrebbe "trascinato ed esibito tutta l’estate" Sgarbi, noncurante della sua salute.

Intanto Sabrina Colle, compagna di Vittorio, ha raccontato di recente a Il Giornale le ultime ore prima del ricovero. "Martedì andava tutto bene", ha rivelato, aggiungendo che un infermiere inviato a casa dal Gemelli aveva provveduto a idratare Sgarbi e a somministrargli un antipiretico. Poi, il giorno dopo, il crollo improvviso: "Al risveglio mi sono accorto che non respirava bene".

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