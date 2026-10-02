"Stava male da due settimane", cosa è successo a Vittorio Sgarbi. La verità sullo stato di salute e sul ricovero Vittorio Sgarbi è stato portato all'Ospedale Gemelli dopo un nuovo malore. A parlarne è la figlia Evelina

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Vittorio Sgarbi è ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma, com’è stato confermato dal primo bollettino medico uscito lo scorso 1 ottobre. Il critico d’arte si trova infatti in terapia intensiva e ha avuto una crisi respiratoria. Fanpage ha fatto sapere che alcune fonti hanno rivelato che Sgarbi avrebbe avuto qualche problema di salute già due settimane prima del suo ingresso in ospedale.

"Un errore anche di chi lo circonda" – si legge sul portale – "che avrebbe continuato a sfruttare la sua immagine per renderla produttiva, incuranti del fatto che fosse già gravemente provato".

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Le parole della figlia Evelina Sgarbi

La figlia di Vittorio Sgarbi – Evelina – si è intanto recata in ospedale per far visita a suo padre. In una dichiarazione rilasciata per Fanpage, lei stessa ha detto di non essere nelle condizioni di parlare e ha affermato di essere distrutta e devastata. Ormai da mesi, lei stessa aveva più volte parlato delle condizioni di salute del papà.

"L’ho trovato in una condizione di sofferenza estrema, che mi ha devastato la mente" – ha detto Evelina – "e che rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore". La donna ha anche sostenuto che il critico d’arte è circondata dalle persone che lo hanno "trascinato ed esibito tutta l’estate". C’è inoltre da dire che la figlia aveva anche chiesto in passato un amministratore di sostegno per il padre che, a quanto pare, non sarebbe stato più in grado di badare a sé stesso.

"Mio padre non sta bene come vogliono far credere", aveva detto lei in una passata intervista rilasciata per Fanpage. "Mi sono resa conto che non c’era un altro modo per ottenere informazioni sul suo stato di salute, dopo che è caduto in depressione", aveva spiegato. E ancora: "Se mio padre stesse bene come vogliono far credere, se si stesse davvero riprendendo, non ci sarebbe alcun problema a rendermi partecipe. Basterebbe mostrarmi i documenti clinici. Il fatto che continuino a nascondere tutto mi conferma che sotto c’è qualcosa di molto più grave".

Le cause della malattia

Evelina Sgarbi aveva inoltre parlato delle cause che avrebbero portato il padre a questo crollo. "Sicuramente rendersi conto di essere totalmente fuori dalla politica lo ha fatto crollare emotivamente", ha dichiarato lei. La donna ha inoltre parlato della forte depressione che lo avrebbe colpito: "Se chi ti circonda non ti cura nel modo corretto, si innesca una catena da cui non esci più". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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