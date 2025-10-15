Vittorio Sgarbi, chi è la compagna Sabrina Colle: l’amore libero, l’eredità e il rapporto (gelido) con la figlia Evelina L’ex attrice e modella e il critico d’arte sono una coppia aperta da oltre 25 anni: cos’è successo dopo la depressione e l’ospedale

Insieme da più di 25 anni, Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle sono una coppia che si è sempre tenuta distante dagli schemi ‘convenzionali’ della società, ma i due ci sono sempre stati l’uno per l’altra. La loro relazione ‘aperta’ è iniziata nel 1998 e, da quel momento, il critico d’arte e l’ex modella non si sono più lasciati. Anche nel 2025 – dopo l’iniziativa della figlia di Sgarbi, Evelina, che ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre – Sabrina ha ribadito di non avere mai abbandonato Vittorio e di essere sempre al suo fianco, soprattutto in questo periodo di difficoltà e depressione. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi

Nata nel 1973 ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, Sabrina Colle inizia la sua carriera nel mondo della moda a Milano, posando per riviste famose come Vogue e alternando le più importanti passerelle meneghine a quelle parigine. Proprio a Parigi decide di studiare recitazione e si iscrive ai Cours Florient; lavorerà ad alcuni spettacoli teatrali, ma anche in televisione e sul grande schermo. Con il passare del tempo Sabrina preferisce però chiudere con la moda e lo spettacolo e sceglie di dedicarsi all’arte, altra sua grande passione, lavorando all’organizzazione di varie mostre ed eventi culturali. Verso la fine degli anni Novanta conosce così Vittorio Sgarbi, con cui inizierà una relazione nel 1998.

La depressione di Sgarbi e i rapporti tesi con la figlia Evelina

Insieme da oltre 25 anni, Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi si sono sempre definiti come ‘coppia aperta’, lontana dai limiti convenzionali della società basati sull’aspetto fisico di una relazione. La loro storia d’amore non si è mai interrotta e il legame emotivo e d’affetto tra i due non si è mai affievolito, trasformandosi anzi in una ‘famiglia’ a quasi tutti gli effetti. Nel periodo di depressione in cui Sgarbi fu ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, per esempio, Sabrina mostrò subito la sua vicinanza. A settembre 2025, tuttavia, la figlia di Sgarbi Evelina (nata nel 2000 dalla relazione con l’attrice Patrizia Brenner) ha chiesto tutore-amministratore per il padre che considera "non più in grado di seguire i propri interessi". Sabrina Colle ha dunque deciso di rispondere pubblicamente a Evelina con una lettera indirizzata a Patrizia Groppelli: "Cara Patrizia, è la ‘megera’ che scrive. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi (…) questa è l’immagine pubblica che mio malgrado mi trovo affibbiata (…) A questo mondo, nessuna, sarebbe stata in grado di dedicarsi totalmente ad assistere Vittorio in tutte le necessità anche più elementari, dall’alimentazione alla sollecitazione psicologica, dal movimento alla pulizia personale, in un modo anche lontanamente paragonabile a quello che sto facendo io".

