Domenica In, il legale della figlia di Sgarbi attacca il programma: "Linciaggio mediatico inaudito” Nell'ultimo capitolo della faida familiare, l'avvocato della 25enne ha inviato una nota pesante in vigilanza Rai. E ora l'ipotesi è quella di azioni contro l'azienda.

Continua la faida familiare all’interno della famiglia Sgarbi, che vede protagonisti il critico d’arte e la figlia 25enne, Evelina. Ieri si è parlato a lungo del caso negli studi di Domenica In, e proprio per questo oggi il legale della ragazza, Luca Iacobbi, ha chiesto l’intervento della vigilanza Rai minacciando azioni contro l’azienda. Secondo l’avvocato, nel programma di Mara Venier sarebbe andato in scena un vero e proprio linciaggio mediatico ai danni della sua assistita. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Vittorio Sgarbi, l’avvocato di Evelina si scaglia contro Domenica In

A Domenica In, programma cult condotto da Mara Venier, nel corso della puntata di ieri si è parlato in lungo e in largo del caso Sgarbi. Tra dibattiti in studio e interventi infuocati, non è mancato l’affondo dell’avvocato di Vittorio, Ugo Ruffolo, che ha dichiarato: "Delle cose che accadono in Tribunale non si deve parlare fuori. Chiunque abbia una vita come quella di Sgarbi, se ha problemi di salute, l’ultima cosa che vuole è che se ne parli fuori…Tutte le volte che ci sono grandi o supposti patrimoni, qualche figlio vede i genitori come custodi di questo patrimonio. Per me, è venale interesse o voglia di apparire".

A seguito di queste parole, è stato invece il legale della figlia di Sgarbi, Luca Iacobbi, a esprimersi con un intervento decisamente pesante. L’avvocato di Evelina ha infatti diffuso una nota chiedendo l’intervento della commissione di vigilanza Rai, e non ha escluso azioni contro la dirigenza di Viale Mazzini. "Nella rete ammiraglia del servizio pubblico", ha scritto Iacobbi, "si è consumato un linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita, un vero e proprio plotone di esecuzione, nei confronti di Evelina Sgarbi, una ragazza di 25 anni colpevole solo di essere la figlia di Vittorio Sgarbi. Il tutto senza contraddittorio, in un processo mediatico dalla sentenza già decisa".

Le parole di Evelina Sgarbi a Verissimo

L’avvocato di Evelina Sgarbi ha poi aggiunto un monito "nei confronti della dirigenza Rai che si è prestata ad autorizzare un simile scempio…I messaggi di disprezzo che vengono trasmessi dalla televisione purtroppo possono degenerare in condotte violente da parte di qualche sconsiderato, come già è accaduto ad Evelina Sgarbi in occasione della Udienza il 28 Ottobre fuori dal Tribunale".

Nel frattempo, la figlia di Vittorio non ha perso tempo ed è intervenuta – guarda caso poco dopo la puntata di Domenica In – per dire la sua a Verissimo. Nell’intervista ha detto di aver visto il padre che sembrava "lobotomizzato" durante l’udienza. E insomma, per dovere di cronaca, neanche le sue parole sono state esattamente leggere.

