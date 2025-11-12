Vittorio Sgarbi si sposa, l’annuncio del matrimonio con Sabrina Colle: “La mia serenità in un momento tempestoso” Dopo 27 anni insieme il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura ha confermato la volontà di convolare a nozze con la sua compagna: le sue parole

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Vittorio Sgarbi si sposa. Tornato in tv ieri a Cinque Minuti di Bruno Vespa dopo il lungo ricovero in ospedale, oggi mercoledì 12 novembre 2025 il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura ha rilasciato un’intervista a La Vita in Diretta di Alberto Matano, confermando la volontà di convolare a nozze con Sabrina Colle. Dopo 27 anni insieme, Sgarbi si è detto pronto al matrimonio con la sua compagna, vera e propria luce in un periodo buio. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Vittorio Sgarbi, l’annuncio del matrimonio a La Vita in Diretta

A oltre otto mesi dal ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per il suo stato di forte depressione, ieri Vittorio Sgarbi è tornato in tv, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, per presentare il suo nuovo libro e parlare delle recenti vicissitudini familiari. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura ha parlato anche del ‘caso’ del tutore chiesto dalla terzogenita Evelina, che in passato si era scagliata contro la sua compagna Sabrina Colle. E a proposito di quest’ultima, oggi mercoledì 12 novembre 2025 a La Vita in Diretta Sgarbi ha confermato di avere intenzione di sposarla. "C’è ancora questa volontà perché essa restituisce armonia e una condizione di serenità a un momento tempestoso della vita" ha spiegato il critico in un’intervista rilasciata al talk show del daytime del pomeriggio di Rai 1 condotto da Alberto Matano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Sgarbi sulla compagna Sabrina Colle

"Le nozze sono la condizione non transitoria che dà il senso di stabilità rispetto al rischio di turbamenti e tempeste. È ciò che è stabile rispetto a ciò che è transitorio, ciò che è sicuro rispetto a ciò che è pericoloso" ha poi proseguito Sgarbi che, stando alle parole della figlia Evelina, in passato si era sempre detto contrario al matrimonio. Dopo 27 insieme, però, l’ex sottosegretario alla Cultura ha deciso di legarsi a colei che di fatto gli è sempre stata accanto, come sottolineato da lui stesso: "Sabrina è l’unica in grado di fare ed essere, rispetto a ciò che alcune non sono in grado né di fare né di essere".

Nata nel 1973 ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, Sabrina Colle ha mosso i primi passi nel mondo della moda, salvo poi dedicarsi al teatro. Chiuso con il mondo dello spettacolo si è dedicata alle arti visive e negli anni Novanta ha conosciuto Sgarbi, con cui è nato un legame d’affetto che non si è mai spezzato. Pur credendo nell’amore ‘libero’, infatti, i due sono sempre rimasti insieme e ora potrebbero coronare la loro storia con il matrimonio.

Potrebbe interessarti anche