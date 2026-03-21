Vittorio Grigolo, chi è e cosa fa oggi: l’eredità di Pavarotti, il boom mondiale e il rimpianto sulla figlia Dalla consacrazione mondiale al paragone con Pavarotti, fino alla vita privata: ecco cosa fa oggi Vittorio Grigolo tra musica e affetti

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Da bambino prodigio della lirica a star internazionale, Vittorio Grigolo è oggi uno dei volti più noti dell’opera nel mondo. La sua carriera, costruita tra talento e sacrifici, lo ha portato sui palchi più prestigiosi e a essere spesso accostato a Luciano Pavarotti. Ma dietro il successo globale si nasconde anche una dimensione privata fatta di scelte difficili e rinunce. Tra nuovi progetti televisivi, tra questi Canzonissima, e tournée internazionali, il tenore continua a far parlare di sé, diviso tra arte e vita personale.

Chi è Vittorio Grigolo: dagli esordi al successo internazionale

Nato ad Arezzo e cresciuto a Roma, Vittorio Grigolo è stato fin da piccolo un talento fuori dal comune. La sua carriera prende forma prestissimo: entra nel Coro della Cappella Sistina e già da adolescente calca il palcoscenico accanto a Luciano Pavarotti, che ne intuisce subito le potenzialità.

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Da quel momento, la sua ascesa è rapida. Diventa uno dei più giovani tenori a esibirsi al Teatro alla Scala e conquista i principali teatri internazionali, dal Metropolitan Opera di New York al Covent Garden di Londra. Il suo stile, che mescola lirica e contaminazioni pop – la cosiddetta "popera" – lo rende particolarmente apprezzato anche da un pubblico più ampio. Il successo discografico non tarda ad arrivare: album come The Italian Tenor scalano le classifiche internazionali, confermando la sua fama soprattutto all’estero, dove è considerato una vera star.

Il paragone con Pavarotti e l’eredità artistica

Fin dagli inizi, Grigolo è stato soprannominato "Pavarottino", proprio per la vicinanza artistica con il grande maestro modenese. Un confronto importante, che nel tempo si è trasformato in una sorta di eredità simbolica. Pur mantenendo una propria identità artistica, Grigolo ha raccolto quell’eredità portando la lirica a un pubblico contemporaneo. La sua presenza scenica, la capacità di comunicare emozioni e il desiderio di innovare lo rendono uno degli interpreti più rappresentativi della nuova generazione.

Oggi continua a esibirsi nei principali teatri del mondo e a vivere a Londra, città che considera una fonte inesauribile di ispirazione artistica. Parallelamente, si prepara anche a nuove esperienze televisive, come la partecipazione a uno show su Rai 1, segno della sua versatilità.

Vita privata: la separazione e il rapporto con la figlia

Accanto alla carriera brillante, la vita privata di Grigolo è stata segnata da momenti complessi. La relazione con Stefania Seimur, da cui è nata la figlia Bianca Maria, si è conclusa, lasciando spazio a un rapporto comunque civile e rispettoso. Proprio parlando della figlia, il tenore ha mostrato il lato più umano e fragile. Gli impegni lavorativi, che lo portano continuamente in giro per il mondo, rendono difficile vivere quotidianamente il rapporto con lei. Un aspetto che lui stesso ha definito complicato, quasi un rimpianto.

Nonostante questo, Grigolo cerca di mantenere un legame forte, consapevole del valore degli affetti. La musica resta centrale nella sua vita, ma non nasconde quanto sia difficile conciliare successo e dimensione familiare.

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