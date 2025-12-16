Vittorio Brumotti 'tradisce' Striscia la Notizia, nuovo lavoro in TV: chi l’ha arruolato (e cosa farà) Lo storico inviato in bicicletta passa a un'altra rete, ma non smette di fare i suoi servizi 'pericolosi'.

Pare che Vittorio Brumotti non sarà più un inviato di Striscia la Notizia. Il campione di bike trial non compare tra chi ha ufficializzato il suo ritorno nella nuova versione in prime time del Tg satirico di Antonio Ricci che partirà a inizio 2026. Dopo mesi di rinvii, infatti, il programma tornerà in onda nei primissimi mesi del nuovo anni, ma non più nella fascia dell’access prime time, bensì con cinque prime serate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. A fare compagnia ai due storici conduttori, quasi tutti gli inviati simbolo della trasmissione: Valerio Staffelli, Jimmy Ghione, Cristiano Militello, Moreno Morello, Max Laudadio, Luca Abete e Rajae Bezzaz. Tra loro, però, nessuna traccia di Brumotti che, è bene dirlo, non ha ancora né confermato né smentito di essere ancora nel team di Striscia. Quel che è certo è che non è sparito dal piccolo schermo.

Vittorio Brumotti, il nuovo lavoro lontano da Striscia: cosa farà

Niente più biciclettate tra inchieste pericolose e luoghi di spaccio: Vittorio Brumotti, a quanto pare, non sarà più un inviato di Striscia la Notizia, e non lo ritroveremo nella versione in prima serata del Tg satirico. Il campione di bike, però, non è certo sparito dalla Tv, anzi, sta continuando a fare il suo lavoro su un altro canale e in un’altra trasmissione. Dopo la fine della sua esperienza alla conduzione di Paperissima Sprint, infatti, è entrato nella squadra di Realpolitik, il talk show politico di Tommaso Labate, in onda su Rete 4. Dal 19 novembre scorso, Brumotti sta continuano a fare le sue inchieste nel programma, dove ha già fatto alcuni servizi, come l’intervista a un ‘maranza’, reo confesso di alcuni furti, e l’inseguimento di un paio di ladri.

Inoltre, come riporta Affari Italiani, l’ex inviato di Striscia sarà protagonista di ‘The Italian Way, Made in Italy on the Road‘, un viaggio a bordo di un van insieme a fotografi e video maker con lo scopo di raccontare le eccellenze della moda italiana: "Alle nuove generazioni dico di guardare lontano, a 360 gradi, senza mai perdere il DNA italiano. –ha dichiarato Brumotti – Il Made in Italy è un patrimonio culturale ed economico unico, alimentato dalla forza della famiglia, delle relazioni e dalla capacità di fare sistema. È questo che ci rende riconoscibili e competitivi nel mondo".

