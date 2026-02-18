Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Vittorio Brumotti cancella Striscia la Notizia e svolta in Rai, è ufficiale: qual è il suo nuovo lavoro (a Sanremo)

Il biker Brumotti entra nel team di La Volta buona: sarà inviato speciale al Festival. La Rai valuta anche di affidargli un programma d’inchieste in prime time.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Vittorio Brumotti inviato La Volta Buona a Sanremo 2026
IPA

Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di indiscrezioni, il trasloco di Vittorio Brumotti in Rai è cosa fatta. Il campione di trial bike, diventato famoso grazie ai servizi d’inchiesta condotti in sella alla sua bicicletta, dopo l’addio a Striscia la Notizia diventarà un volto fisso di uno dei programmi più popolari della prima rete. Ecco cosa farà.

Vittorio Brumotti inviato a Sanremo 2026 per La volta buona

Volto iconico di Striscia la Notizia negli ultimi 17 anni, il 46enne Brumotti ha appena troncato la sua collaborazione con il tg satirico di Canale 5. Non gli è servito molto tempo, però, per trovare una nuova collocazione televisiva. Dopo aver preso parte per alcune puntate al talk Realpolitik di Tommaso Labate, sempre pattugliando le strade della sua città per documentare episodi di insicurezza e pericolo quotidiano, l’ex compagno di Giorgia Palmas, a partire dalla prossima settimana, diventerà una presenza fissa su Rai 1 vestendo i panni dell’inviato di La volta buona a Sanremo. La sua esperienza nello show condotto da Caterina Balivo inizierà mercoledì 18 febbraio, quando, insieme all’altro inviato Domenico Marocchi, racconterà in diretta da Sanremo fatti, curiosità e retroscena del Festival, ovviamente sempre in sella alla sua bicicletta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’invito di Caterina Balivo

Che Caterina Balivo stesse corteggiando Brumotti per inserirlo nel suo programma si era capito già nel corso dell’ultima ospitata del biker a La volta buona, risalente allo scorso 20 gennaio. In quell’occasione Brumotti aveva raccontato al pubblico la sua amicizia con un bambino paziente oncologico, per poi ricevere un invito esplicito dalla conduttrice a entrare nel cast del programma:

"Vittorio, io ti ringrazio e spero che tu possa far parte di questa famiglia che ormai va avanti da tre anni. Quindi, quando vuoi, sei il benvenuto con le tue bici, sul divano o in collegamento. Sarebbe un vero piacere per tutti noi".

Brumotti conduttore: l’ipotesi dopo Sanremo

Brumotti, evidentemente, ha raccolto la proposta accettando di legarsi contrattualmente allo show pomeridiano e, più in generale, di entrare nella famiglia Rai dopo oltre tre lustri trascorsi a Mediaset. Nei giorni scorsi da Viale Mazzini era filtrata anche l’ipotesi relativa a un suo possibile approdo alla conduzione di un programma d’inchieste in prima serata. Al momento, tuttavia, tale retroscena non trova conferme. Il ruolo di inviato a Sanremo potrebbe però rappresentare una sorta di prova generale prima del grande salto verso la conduzione.

Potrebbe interessarti anche

Caterina Balivo e Vittorio Brumotti

Brumotti arruolato da Caterina Balivo, la proposta in diretta dopo l'addio a Striscia la Notizia: "Tu e la tua bici"

Occhio sullo storico inviato di Striscia: nonostante i nuovi piani con Mediaset, sem...
Vittorio Brumotti 'tradisce' Striscia la Notizia, nuovo lavoro in TV

Vittorio Brumotti 'tradisce' Striscia la Notizia, nuovo lavoro in TV: chi l’ha arruolato (e cosa farà)

Lo storico inviato in bicicletta passa a un'altra rete, ma non smette di fare i suoi...
Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti, addio clamoroso a Striscia La Notizia: l’indiscrezione sullo storico inviato. Cosa farà ora

Stando agli ultimi rumors, il volto del tg satirico di Antonio Ricci potrebbe essere...
Carlo Conti

Sanremo 2026, giallo sulla foto ufficiale (con le controfigure): “Una big in ritardo”. Chi era

Tra battute, lamentele sui colori della copertina di TV Sorrisi e Canzoni e una cant...
Herbert Ballerina e Stefano De Martino

Affari Tuoi, senza Herbert Ballerina ascolti alle stelle: “Sono stato surclassato”, il dato sorprendente

Il comico ha scherzato sui risultati del game show di Stefano De Martino durante la ...
Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sanremo 2026, "Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli": i retroscena sulle scelte di Carlo Conti

A La volta buona, tra anniversari, duetti internazionali e sguardi troppo eloquenti,...
Gabbani

Sanremo 2026, pioggia di colpi: da Can Yaman a Francesco Gabbani. Poi la proposta inaspettata a Valeria Marini

Tra anticipazioni, incontri inediti e battute, La Volta Buona accende i riflettori s...
Diego Dalla Palma e Caterina Balivo

La volta buona, Diego Dalla Palma velenoso su Anna Pettinelli: "La chirurgia su di lei? Imbarazzante". E Caterina Balivo lo gela

Tra giudizi esagerati, interventi estetici e parole di troppo, la puntata de La Volt...
Caterina Balivo e Ivano Michetti

Caterina Balivo gela Ivano Michetti per un commento fuori luogo in diretta: "Tu sorridi, ma è stato agghiacciante"

Parole ambigue finite subito sotto osservazione durante la puntata di La volta buona...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Domenico Marocchi

Domenico Marocchi
Sabrina Gandolfi

Sabrina Gandolfi
Virginia Stablum

Virginia Stablum
Lara Granata

Lara Granata

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963