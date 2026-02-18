Vittorio Brumotti cancella Striscia la Notizia e svolta in Rai, è ufficiale: qual è il suo nuovo lavoro (a Sanremo)
Il biker Brumotti entra nel team di La Volta buona: sarà inviato speciale al Festival. La Rai valuta anche di affidargli un programma d’inchieste in prime time.
Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di indiscrezioni, il trasloco di Vittorio Brumotti in Rai è cosa fatta. Il campione di trial bike, diventato famoso grazie ai servizi d’inchiesta condotti in sella alla sua bicicletta, dopo l’addio a Striscia la Notizia diventarà un volto fisso di uno dei programmi più popolari della prima rete. Ecco cosa farà.
Vittorio Brumotti inviato a Sanremo 2026 per La volta buona
Volto iconico di Striscia la Notizia negli ultimi 17 anni, il 46enne Brumotti ha appena troncato la sua collaborazione con il tg satirico di Canale 5. Non gli è servito molto tempo, però, per trovare una nuova collocazione televisiva. Dopo aver preso parte per alcune puntate al talk Realpolitik di Tommaso Labate, sempre pattugliando le strade della sua città per documentare episodi di insicurezza e pericolo quotidiano, l’ex compagno di Giorgia Palmas, a partire dalla prossima settimana, diventerà una presenza fissa su Rai 1 vestendo i panni dell’inviato di La volta buona a Sanremo. La sua esperienza nello show condotto da Caterina Balivo inizierà mercoledì 18 febbraio, quando, insieme all’altro inviato Domenico Marocchi, racconterà in diretta da Sanremo fatti, curiosità e retroscena del Festival, ovviamente sempre in sella alla sua bicicletta.
L’invito di Caterina Balivo
Che Caterina Balivo stesse corteggiando Brumotti per inserirlo nel suo programma si era capito già nel corso dell’ultima ospitata del biker a La volta buona, risalente allo scorso 20 gennaio. In quell’occasione Brumotti aveva raccontato al pubblico la sua amicizia con un bambino paziente oncologico, per poi ricevere un invito esplicito dalla conduttrice a entrare nel cast del programma:
"Vittorio, io ti ringrazio e spero che tu possa far parte di questa famiglia che ormai va avanti da tre anni. Quindi, quando vuoi, sei il benvenuto con le tue bici, sul divano o in collegamento. Sarebbe un vero piacere per tutti noi".
Brumotti conduttore: l’ipotesi dopo Sanremo
Brumotti, evidentemente, ha raccolto la proposta accettando di legarsi contrattualmente allo show pomeridiano e, più in generale, di entrare nella famiglia Rai dopo oltre tre lustri trascorsi a Mediaset. Nei giorni scorsi da Viale Mazzini era filtrata anche l’ipotesi relativa a un suo possibile approdo alla conduzione di un programma d’inchieste in prima serata. Al momento, tuttavia, tale retroscena non trova conferme. Il ruolo di inviato a Sanremo potrebbe però rappresentare una sorta di prova generale prima del grande salto verso la conduzione.
